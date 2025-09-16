Задержаны трое поджигателей, выполнявших заказ РФ в Харькове и на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех агентов РФ, совершавших поджоги в восточных и западных областях Украины. Фигурантами оказались завербованные врагом местные жители, искавшие "легких заработков" в Телеграм-каналах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Впрочем, как отмечается, вместо обещанных рашистами "быстрых заработков" каждый из поджигателей получил подозрение от украинских правоохранителей и перспективу тюремного заключения.









Так, в Харькове задержан 21-летний российский агент, который сжег служебный внедорожник ВСУ, проходивший техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

Для совершения преступления фигурант вылил легковоспламеняющуюся смесь на капот автомобиля и поджег его.

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе.

Кроме того, в Черновицкой области разоблачили 24-летнего рецидивиста, который ранее отбывал наказание за угон автотранспорта.

"После выхода на свободу летом 2024 года он получил заказ из РФ на поджог энергообъектов Укрзализныци в западном регионе нашего государства.

Для совершения преступления фигурант привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих злоумышленников задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф", - пояснили в СБУ.

Что злоумышленникам грозит?

В данное время следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Черновицкой областях совместно с военной контрразведкой Службы безопасности и Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.