Хотели уничтожить жилье ветерана ВСУ и объекты "УЗ": СБУ задержала шестерых поджигателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны шесть агентов РФ, которые совершали поджоги в разных областях Украины. Целью РФ были жилье украинских защитников и их семей, а также энергообъекты "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Спецслужбы РФ вербовали агентов в Telegram-каналах, когда те искали "легких заработков".

Киевская область

Задержаны трое юношей, которые готовили поджог квартиры ветерана ВСУ в Василькове.

Они изготовили коктейль Молотова, который должны были забросить в окно потерпевшего, чтобы вызвать возгорание. Правоохранители заблаговременно разоблачили агентов РФ и задержали их на месте запланированного преступления.

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Днепропетровская область

Задержан монтажник одного из филиала "Укрзализныци" в Каменском районе.

Сначала он поджигал железнодорожное энергооборудование вдоль местных путей. Впоследствии мужчина получил новое задание - пустить "под откос" грузовой эшелон Сил обороны. Правоохранители сорвали планы врага и задержали агента РФ.

Винницкая область

Разоблачен 18-летний житель города Гайсин, который поджег релейный шкаф возле железнодорожной линии райцентра. Злоумышленник использовал легковоспламеняющуюся смесь, которую собственноручно изготовил по инструкции куратора из РФ.

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Закарпатье

Задержан 52-летний безработный из Ужгородского района, который с помощью легковоспламеняющихся смесей он пытался уничтожить два релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожном соединении пограничного региона.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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