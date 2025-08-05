Хотели уничтожить жилье ветерана ВСУ и объекты "УЗ": СБУ задержала шестерых поджигателей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны шесть агентов РФ, которые совершали поджоги в разных областях Украины. Целью РФ были жилье украинских защитников и их семей, а также энергообъекты "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Спецслужбы РФ вербовали агентов в Telegram-каналах, когда те искали "легких заработков".
Киевская область
Задержаны трое юношей, которые готовили поджог квартиры ветерана ВСУ в Василькове.
Они изготовили коктейль Молотова, который должны были забросить в окно потерпевшего, чтобы вызвать возгорание. Правоохранители заблаговременно разоблачили агентов РФ и задержали их на месте запланированного преступления.
Днепропетровская область
Задержан монтажник одного из филиала "Укрзализныци" в Каменском районе.
Сначала он поджигал железнодорожное энергооборудование вдоль местных путей. Впоследствии мужчина получил новое задание - пустить "под откос" грузовой эшелон Сил обороны. Правоохранители сорвали планы врага и задержали агента РФ.
Винницкая область
Разоблачен 18-летний житель города Гайсин, который поджег релейный шкаф возле железнодорожной линии райцентра. Злоумышленник использовал легковоспламеняющуюся смесь, которую собственноручно изготовил по инструкции куратора из РФ.
Закарпатье
Задержан 52-летний безработный из Ужгородского района, который с помощью легковоспламеняющихся смесей он пытался уничтожить два релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожном соединении пограничного региона.
Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Злоумышленники под стражей. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
А таке лайно, зкацаплене агатами фсб, просто вішати треба, щоб не було рецидивів, як це дієво роблять, у Сирії, після башара асада!!
Безкарність, від стефанчуків+зеленського, призводить до СМЕРТЕЙ Українців!
І ота, стара та немічна Тимошенко, у неї теж, ЯК ЗАЦІПИЛО!! Ні слова щодо покарання!! Це ж не її майно, у Дубаї палять??
Або працювати або воювати крапка!
Я ніколи не бачила стільки п'яної тиняюющейся молоді, то п'яні.то наколоті, абсолютно асоціальні. І це теж робиться методично, аби у фсб.було безліч тих хто і за копійку, за дозу, за пляшку чинитиме диверсії. І з цим треба закінчувати.