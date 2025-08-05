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Новости Задержание поджигателей
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Хотели уничтожить жилье ветерана ВСУ и объекты "УЗ": СБУ задержала шестерых поджигателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны шесть агентов РФ, которые совершали поджоги в разных областях Украины. Целью РФ были жилье украинских защитников и их семей, а также энергообъекты "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Спецслужбы РФ вербовали агентов в Telegram-каналах, когда те искали "легких заработков".

Киевская область

Задержаны трое юношей, которые готовили поджог квартиры ветерана ВСУ в Василькове.

Они изготовили коктейль Молотова, который должны были забросить в окно потерпевшего, чтобы вызвать возгорание. Правоохранители заблаговременно разоблачили агентов РФ и задержали их на месте запланированного преступления.

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Днепропетровская область

Задержан монтажник одного из филиала "Укрзализныци" в Каменском районе.

Сначала он поджигал железнодорожное энергооборудование вдоль местных путей. Впоследствии мужчина получил новое задание - пустить "под откос" грузовой эшелон Сил обороны. Правоохранители сорвали планы врага и задержали агента РФ.

Винницкая область

Разоблачен 18-летний житель города Гайсин, который поджег релейный шкаф возле железнодорожной линии райцентра. Злоумышленник использовал легковоспламеняющуюся смесь, которую собственноручно изготовил по инструкции куратора из РФ.

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Закарпатье

Задержан 52-летний безработный из Ужгородского района, который с помощью легковоспламеняющихся смесей он пытался уничтожить два релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожном соединении пограничного региона.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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СБУ задержала шестерых поджигателей Что известно
СБУ задержала шестерых поджигателей Что известно
СБУ задержала шестерых поджигателей Что известно

Автор: 

Винницкая область (1072) Киевская область (4285) поджог (1114) СБУ (20272) Васильков (181) Днепропетровская область (4316) Закарпатская область (2644) Гайсинский район (3) Каменский район (15) Ужгородский район (12) Обуховский район (20) Гайсин (2)


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Топ комментарии
+12
мобілізаційний вік потрібно знижувати до 18и! хватить хворими дідами воювати поки такі покидьки бухають-гасають та воюють проти українців!
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05.08.2025 13:20 Ответить
+8
питання!
а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
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05.08.2025 13:17 Ответить
+4
Нема адекватниго покарання. Тому все і так.
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05.08.2025 13:45 Ответить
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питання!
а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
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05.08.2025 13:17 Ответить
Влада, упродовж 4 років, стефанчуків+зеленського, таке лайно зкацаплене, оберігає від правового безсуддя портновських, з отією «доброчесністю», щоб ними, і далі користуватися у слушний час!!
А таке лайно, зкацаплене агатами фсб, просто вішати треба, щоб не було рецидивів, як це дієво роблять, у Сирії, після башара асада!!
Безкарність, від стефанчуків+зеленського, призводить до СМЕРТЕЙ Українців!
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05.08.2025 13:19 Ответить
100% ви праві.
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05.08.2025 13:57 Ответить
Зверніть увагу, на повне мовчання, від прислужок з ВРУ та їх паханів, з опу!! Це ж не їх палять і убивають, а оте якесь, «насілєніє виборців»!!
І ота, стара та немічна Тимошенко, у неї теж, ЯК ЗАЦІПИЛО!! Ні слова щодо покарання!! Це ж не її майно, у Дубаї палять??
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05.08.2025 14:23 Ответить
мобілізаційний вік потрібно знижувати до 18и! хватить хворими дідами воювати поки такі покидьки бухають-гасають та воюють проти українців!
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05.08.2025 13:20 Ответить
Вони ж дііітииии!!! А ще, ЗЕєлєкторат, про вибори треба думати…
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05.08.2025 13:53 Ответить
У вас повинні були розробити закони воєнного снану, жорсткіші як ті що є і за законом воєнного стану таких треба вішати привселюдно. Відразу всі такі речі припиняться.
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05.08.2025 13:21 Ответить
Первой будет висеть вся оппозиция к власти.
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05.08.2025 13:28 Ответить
Якщо українці дозволять, але мабуть не дозволять.
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05.08.2025 13:29 Ответить
А кто их будет спрашивать?
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05.08.2025 13:54 Ответить
Недавно попробували закони приймати і побачили як що і до чого.
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05.08.2025 13:58 Ответить
як при сталіні шолі?
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05.08.2025 13:31 Ответить
А що робити? Інакше того не зупинити.
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05.08.2025 13:33 Ответить
Нема адекватниго покарання. Тому все і так.
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05.08.2025 13:45 Ответить
Це хлопчики цівочки яких влада береже для відбудови України і для виборів як наше майбутнє
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05.08.2025 13:55 Ответить
Вся ця паскуда не просто взялась, це наслідок безповідальності влади ,яка думає про рейтинги ,замість того що б посилити відповідальність за злочини проти України аж до розтрілу ,жодного патріотичного виховання корупція і бикування . Замість того що б робити диверсії проти ворога найого території створили внутрішній фронт.
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05.08.2025 14:37 Ответить
В країні яка воює за своє ісеування НЕ МОЖЕ БУТИ безробітних!!!
Або працювати або воювати крапка!
Я ніколи не бачила стільки п'яної тиняюющейся молоді, то п'яні.то наколоті, абсолютно асоціальні. І це теж робиться методично, аби у фсб.було безліч тих хто і за копійку, за дозу, за пляшку чинитиме диверсії. І з цим треба закінчувати.
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05.08.2025 15:10 Ответить
 
 