Поджигали автомобили ВСУ: в Киевской области задержаны трое преступников, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех жителей Киевской области, которые по заказу ФСБ поджигали служебные автомобили Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигуранты отслеживали авто ВСУ и готовили видеоотчеты о поджогах для российских кураторов. Для преступлений использовали легковоспламеняющиеся смеси, синтезированные по инструкциям ФСБ.

В Киеве задержали двух 16-летних школьников, которые сожгли внедорожник военнослужащего после его возвращения с передовой. В Белоцерковском районе разоблачили 36-летнего безработного, который поджег служебный пикап другого защитника. Во время обысков у всех изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионила за войсками в Донецкой области: задержан агент спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж





Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное группой лиц в особый период). Они находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ за 4 дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС