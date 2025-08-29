РУС
Поджигали автомобили ВСУ: в Киевской области задержаны трое преступников, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех жителей Киевской области, которые по заказу ФСБ поджигали служебные автомобили Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей автомобилей ВСУ в Киевской области

По данным следствия, фигуранты отслеживали авто ВСУ и готовили видеоотчеты о поджогах для российских кураторов. Для преступлений использовали легковоспламеняющиеся смеси, синтезированные по инструкциям ФСБ.

В Киеве задержали двух 16-летних школьников, которые сожгли внедорожник военнослужащего после его возвращения с передовой. В Белоцерковском районе разоблачили 36-летнего безработного, который поджег служебный пикап другого защитника. Во время обысков у всех изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказ.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное группой лиц в особый период). Они находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения.

Топ комментарии
+11
О, це той "генофонд", що не встиг виїхати...
29.08.2025 14:19 Ответить
+7
рожі відкрийте, хай громадяни, сусіди, родичі, друзі побачать цих гнид
29.08.2025 14:24 Ответить
+7
Яка мотивація? Дєнжат пА льоХкаму срубіть. От і вся мотивація. Таких підАрів ще дуже багато, на жаль...
29.08.2025 14:27 Ответить
Яка в них мотивація? Заробити грошей?
29.08.2025 14:15 Ответить
Скоріш за все, Цензор замовчує щось важливе. Не пише всю правду. Тому й здається, що це якись ідіоти з незрозумілою мотивацією. Хоча, це теж виключити не можна.
29.08.2025 14:20 Ответить
а які дан про це у БНД,майне лібе хер Максатов?
29.08.2025 16:04 Ответить
Ви як вчора народилися: типо злочинність вчора виникла
29.08.2025 14:26 Ответить
Яка мотивація? Дєнжат пА льоХкаму срубіть. От і вся мотивація. Таких підАрів ще дуже багато, на жаль...
29.08.2025 14:27 Ответить
Немає кінця ******** на голову
29.08.2025 14:15 Ответить
О, це той "генофонд", що не встиг виїхати...
29.08.2025 14:19 Ответить
Уйо🤬ки!
29.08.2025 14:20 Ответить
Чомусь спочатку прочиталося "трьох збочинців". Хоча те, що вони роблять, власне, відповідає обом варіантам.
29.08.2025 14:23 Ответить
рожі відкрийте, хай громадяни, сусіди, родичі, друзі побачать цих гнид
29.08.2025 14:24 Ответить
Хто за буде платить?
29.08.2025 14:26 Ответить
Мотивація у них одна - бути схожими на своїх ...батьків - бидло,як називали поляки у свій час....запроданці,як називали козаки
29.08.2025 14:40 Ответить
так і у поляків цьго бидла більше чим у нас вони зараз кажуть що за польшу воювати не будуть як і у на молодь за ЗЕ не хоче
29.08.2025 15:26 Ответить
Впевнениий ! Спілкуються на московському нарєчії підари …
ключова ознака
29.08.2025 14:40 Ответить
Коли посадять? А то все з відсрочкою!
29.08.2025 14:42 Ответить
адепти ідеології "какаяразніца" і електорат майбутньої парламентької партії "Явастуданєпасилал".
Главно дєло - не позбавляйте їх виборчих прав, вони на майбутніх виборах згодяться.
29.08.2025 15:09 Ответить
хорош пі3.14
29.08.2025 15:27 Ответить
а що, вважаєте це українські патріоті, а підоростки - хлопці з "Центурії"?
29.08.2025 15:59 Ответить
так їх і карати ж не можна !
29.08.2025 16:02 Ответить
ну так, трох-трохи треба, а то знов народ піде за картоном на Нову Пошту.
29.08.2025 16:03 Ответить
Це просто свині, які окрім корита нічого не потрібно. Ні совісті, ні гідності...
29.08.2025 15:29 Ответить
щось мені підказує шо це нещасні ухилянти,яким Україна нічого не дала,а злі ТЦКашники погрожують їм бусифікацією...
29.08.2025 16:01 Ответить
 
 