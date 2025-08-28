СБУ за 4 дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС
Меньше чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня.
Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта - в 2,5 раза дороже.
На счету наших воинов:
- четыре ЗРК "ТОР-М2"
- три ЗГРК "Панцирь"
- два ЗРК "С-300"
- один ЗРК "БУК-М3"
- радар 50Н6 "С-350"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Подлет"
- РЭБ "Житель"
- РЛС "Небо-СВУ"
- РЛС 55Ж6М "Небо-М".
"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые яркие поражения в глубоком тылу", - отметили в ведомстве.
