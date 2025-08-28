СБУ за 4 дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС

Меньше чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня.

Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта - в 2,5 раза дороже.

На счету наших воинов:

четыре ЗРК "ТОР-М2"

три ЗГРК "Панцирь"

два ЗРК "С-300"

один ЗРК "БУК-М3"

радар 50Н6 "С-350"

РЛС "Каста-2Е2"

РЛС "Подлет"

РЭБ "Житель"

РЛС "Небо-СВУ"

РЛС 55Ж6М "Небо-М".

"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые яркие поражения в глубоком тылу", - отметили в ведомстве.

