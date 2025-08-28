РУС
СБУ за 4 дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС

Втрати РФ

Меньше чем за неделю СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня.

Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта - в 2,5 раза дороже.

На счету наших воинов:

  • четыре ЗРК "ТОР-М2"
  • три ЗГРК "Панцирь"
  • два ЗРК "С-300"
  • один ЗРК "БУК-М3"
  • радар 50Н6 "С-350"
  • РЛС "Каста-2Е2"
  • РЛС "Подлет"
  • РЭБ "Житель"
  • РЛС "Небо-СВУ"
  • РЛС 55Ж6М "Небо-М".

"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые яркие поражения в глубоком тылу", - отметили в ведомстве.

СБУ (20350) уничтожение (7773) техника (1783)
Комментировать
А це функціонал сбу? І жнець і швець і на трубі гравець. Головне щтб посполиті не цікавились корупційними оборудками іншої частини "військовослужбовців" сбу.
28.08.2025 18:22 Ответить
Ну подайте на них до суду. Якоюсь фуйнею займаються...
28.08.2025 19:01 Ответить
 
 