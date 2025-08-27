426-й батальон беспилотных систем нанес удар по российской реактивной установке "Град" на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 426-го отдельного батальона беспилотных систем ОББС нанесли точный удар по реактивной системе залпового огня "Град" калибра 122 мм. Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская установка находилась посреди дороги на временно оккупированной части Херсонщины.

Украинские дронники эффективно обнаружили и уничтожили вражескую цель, а момент точного и точного удара выложили на видео.

