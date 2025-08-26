Ингулецкая бригада уничтожает оккупантов и демонстрирует работу ударных беспилотников в ночное время. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады обнародовал видео уничтожения российских оккупантов на Лиманском направлении. Кадры опубликованы в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и демонстрируют работу дронов в ночное время, сообщает Цензор.НЕТ.

Операторы БПЛА обнаруживают врага даже в темноте, после чего наносят удар - и захватчики разлетаются вдребезги. В заметке под видео указано: "Здесь чужим не место. Здесь работает настоящая ночная кара". Эта операция в очередной раз подтверждает, что украинское небо - это территория смерти для оккупанта, где царят наши дроны.

