Ингулецкая бригада уничтожает оккупантов и демонстрирует работу ударных беспилотников в ночное время. ВИДЕО
Батальон беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады обнародовал видео уничтожения российских оккупантов на Лиманском направлении. Кадры опубликованы в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и демонстрируют работу дронов в ночное время, сообщает Цензор.НЕТ.
Операторы БПЛА обнаруживают врага даже в темноте, после чего наносят удар - и захватчики разлетаются вдребезги. В заметке под видео указано: "Здесь чужим не место. Здесь работает настоящая ночная кара". Эта операция в очередной раз подтверждает, что украинское небо - это территория смерти для оккупанта, где царят наши дроны.
