Последняя затяжка: оккупант присел покурить, но его настигли украинские дроны. ВИДЕО

Украинские операторы дронов продолжают демонстрировать точность и контроль над полем боя. На видео, обнародованном подразделением 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", видно, как российский военный сел передохнуть с сигаретой, но был оперативно уничтожен ударным дроном, пишет Цензор.НЕТ.

"Зажигалка прилетела! Слава ВСУ!" - пишут в комментариях под видео.

