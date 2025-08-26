РУС
Последняя затяжка: оккупант присел покурить, но его настигли украинские дроны. ВИДЕО

Украинские операторы дронов продолжают демонстрировать точность и контроль над полем боя. На видео, обнародованном подразделением 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", видно, как российский военный сел передохнуть с сигаретой, но был оперативно уничтожен ударным дроном, пишет Цензор.НЕТ.

"Зажигалка прилетела! Слава ВСУ!" - пишут в комментариях под видео.

Смотрите также: В Покровске мужчина самостоятельно остановил российский дрон и снял с него боеприпас. ВИДЕО

курение (246) уничтожение (7750) fvp-дрон (162) 414 Птахи Мадяра (44)
+10
26.08.2025 20:23 Ответить
+1
Cricket з доставкою )
26.08.2025 20:25 Ответить
+1
Фєльдшер розповідає що у нього в мехбаті схожа історія була з прильотом снаряда. Паління скорочує життя.
26.08.2025 20:27 Ответить
26.08.2025 20:23 Ответить
Cricket з доставкою )
26.08.2025 20:25 Ответить
Фєльдшер розповідає що у нього в мехбаті схожа історія була з прильотом снаряда. Паління скорочує життя.
26.08.2025 20:27 Ответить
26.08.2025 20:28
26.08.2025 20:37
Добре проспиртований. То ж в нього БК в кишенях вибухає?

26.08.2025 20:38
26.08.2025 20:38 Ответить
То наш Дрон просто дав прикурити москалеві.

26.08.2025 20:39
26.08.2025 20:39 Ответить
Куріння шкодить здоров'ю (с).
**** нє ясно? (с)
26.08.2025 20:49 Ответить
"Друг, аставь пакуріть, а в атвєт - тішіна..."

26.08.2025 20:49
26.08.2025 20:49 Ответить
- Сігарєта, сігарєта, ти адна нє ізмєняєш,
- Я люблю тібя за ета, да і ти аб етам знаєш
26.08.2025 20:56 Ответить
 
 