Последняя затяжка: оккупант присел покурить, но его настигли украинские дроны. ВИДЕО
Украинские операторы дронов продолжают демонстрировать точность и контроль над полем боя. На видео, обнародованном подразделением 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", видно, как российский военный сел передохнуть с сигаретой, но был оперативно уничтожен ударным дроном, пишет Цензор.НЕТ.
"Зажигалка прилетела! Слава ВСУ!" - пишут в комментариях под видео.
Топ комментарии
+10 govtva
26.08.2025 20:23
+1 Sсhool Bus
26.08.2025 20:25
+1 Бідний Валерчик #611950
26.08.2025 20:27
