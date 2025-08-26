Остання затяжка: окупант присів покурити, та його наздогнали українські дрони. ВIДЕО

Українські оператори дронів продовжують демонструвати точність і контроль над полем бою. На відео, оприлюдненому підрозділом 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", видно, як російський військовий сів перепочити з цигаркою, але був оперативно знищений ударним дроном, пише Цензор.НЕТ.

"Запальничка прилетіла! Слава ЗСУ!" — пишуть у коментарях під відео.

Дивіться також: У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон та зняв з нього боєприпас. ВIДЕО