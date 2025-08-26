УКР
1 976 11

Остання затяжка: окупант присів покурити, та його наздогнали українські дрони. ВIДЕО

Українські оператори дронів продовжують демонструвати точність і контроль над полем бою. На відео, оприлюдненому підрозділом 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", видно, як російський військовий сів перепочити з цигаркою, але був оперативно знищений ударним дроном, пише Цензор.НЕТ.

"Запальничка прилетіла! Слава ЗСУ!" — пишуть у коментарях під відео.

26.08.2025 20:23 Відповісти
Cricket з доставкою )
26.08.2025 20:25 Відповісти
26.08.2025 20:28 Відповісти
26.08.2025 20:23 Відповісти
Cricket з доставкою )
26.08.2025 20:25 Відповісти
Фєльдшер розповідає що у нього в мехбаті схожа історія була з прильотом снаряда. Паління скорочує життя.
26.08.2025 20:27 Відповісти
26.08.2025 20:28 Відповісти
26.08.2025 20:37 Відповісти
Добре проспиртований. То ж в нього БК в кишенях вибухає?
26.08.2025 20:38 Відповісти
То наш Дрон просто дав прикурити москалеві.
26.08.2025 20:39 Відповісти
Куріння шкодить здоров'ю (с).
**** нє ясно? (с)
26.08.2025 20:49 Відповісти
"Друг, аставь пакуріть, а в атвєт - тішіна..."
26.08.2025 20:49 Відповісти
- Сігарєта, сігарєта, ти адна нє ізмєняєш,
- Я люблю тібя за ета, да і ти аб етам знаєш
26.08.2025 20:56 Відповісти
 
 