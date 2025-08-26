Остання затяжка: окупант присів покурити, та його наздогнали українські дрони. ВIДЕО
Українські оператори дронів продовжують демонструвати точність і контроль над полем бою. На відео, оприлюдненому підрозділом 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", видно, як російський військовий сів перепочити з цигаркою, але був оперативно знищений ударним дроном, пише Цензор.НЕТ.
"Запальничка прилетіла! Слава ЗСУ!" — пишуть у коментарях під відео.
Топ коментарі
+12 govtva
26.08.2025 20:23
+2 Sсhool Bus
26.08.2025 20:25
+2 ирина ира #418568
26.08.2025 20:28
