Інгулецька бригада знищує окупантів та демонструє роботу ударних безпілотників у нічний час. ВIДЕО
Батальйон безпілотних систем "VIDARR" 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади оприлюднив відео знищення російських окупантів на Лиманському напрямку. Кадри опубліковані в телеграм-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" і демонструють роботу дронів у нічний час, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оператори БПЛА виявляють ворога навіть у темряві, після чого завдають удару — і загарбники розлітаються на друзки. У дописі під відео зазначено: "Тут чужим не місце. Тут працює справжня нічна кара". Ця операція вкотре підтверджує, що українське небо — це територія смерті для окупанта, де панують наші дрони.
