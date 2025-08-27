УКР
426-й батальйон безпілотних систем завдав удару по російській реактивній установці "Град" на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 426-го окремого батальйону безпілотних систем ОББС завдали точного удару по реактивній системі залпового вогню "Град" калібру 122 мм. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа установка перебувала посеред дороги на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Українські дронники ефективно виявити та знищити ворожу ціль, а момент точного та влучного удару виклали на відео. 

Також дивіться: Інгулецька бригада знищує окупантів та демонструє роботу ударних безпілотників у нічний час. ВIДЕО

знищення (8076) ГРАД (152) дрони (5363) Херсонська область (6144)
Порожняк?
27.08.2025 20:12 Відповісти
якщо і порожняк то теж нормально...
27.08.2025 21:09 Відповісти
 
 