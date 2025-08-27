426-й батальйон безпілотних систем завдав удару по російській реактивній установці "Град" на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО
Оператори ударних дронів 426-го окремого батальйону безпілотних систем ОББС завдали точного удару по реактивній системі залпового вогню "Град" калібру 122 мм. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа установка перебувала посеред дороги на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Українські дронники ефективно виявити та знищити ворожу ціль, а момент точного та влучного удару виклали на відео.
