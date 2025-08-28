УКР
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

Втрати РФ

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні.

Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 раза дорожче.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ГУР уразили ракетний корабель "Буян-М" в Азовському морі. ВIДЕО

На рахунку наших воїнів:

  •  чотири ЗРК "ТОР-М2"
  • три ЗГРК "Панцирь"
  • два ЗРК "С-300"
  • один ЗРК "БУК-М3"
  • радар 50Н6 "С-350"
  • РЛС "Каста-2Е2"
  • РЛС "Подльот"
  • РЕБ "Житель"
  • РЛС "Небо-СВУ"
  • РЛК 55Ж6М "Небо-М"

"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - наголосили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 426-й батальйон безпілотних систем завдав удару по російській реактивній установці "Град" на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13289) знищення (8090) техніка (1899)
Коментувати
А це функціонал сбу? І жнець і швець і на трубі гравець. Головне щтб посполиті не цікавились корупційними оборудками іншої частини "військовослужбовців" сбу.
показати весь коментар
28.08.2025 18:22 Відповісти
Ну подайте на них до суду. Якоюсь фуйнею займаються...
показати весь коментар
28.08.2025 19:01 Відповісти
 
 