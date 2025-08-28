СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС
Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.
Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні.
Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 раза дорожче.
На рахунку наших воїнів:
- чотири ЗРК "ТОР-М2"
- три ЗГРК "Панцирь"
- два ЗРК "С-300"
- один ЗРК "БУК-М3"
- радар 50Н6 "С-350"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Подльот"
- РЕБ "Житель"
- РЛС "Небо-СВУ"
- РЛК 55Ж6М "Небо-М"
"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - наголосили у відомстві.
