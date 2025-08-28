Воїни ГУР уразили ракетний корабель "Буян-М" в Азовському морі. ВIДЕО

Українські розвідники уразили ракетоносій "Буян-М" у ході операції в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів".

"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування", - додають в ГУР МО.

