УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10098 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
5 636 35

Воїни ГУР уразили ракетний корабель "Буян-М" в Азовському морі. ВIДЕО

Українські розвідники уразили ракетоносій "Буян-М" у ході операції в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр",- йдеться в повідомленні.

Зазначається,  бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів". 

"У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування",  - додають в ГУР МО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО

Автор: 

Азовське море (1619) знищення (8090) ГУР (648)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Знищили і уразили то дві великі різниці!
показати весь коментар
28.08.2025 11:47 Відповісти
+10
не буде тепер буянить
показати весь коментар
28.08.2025 11:45 Відповісти
+7
збрехав піаніст , нема не Нептуна не Фламінго
показати весь коментар
28.08.2025 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не буде тепер буянить
показати весь коментар
28.08.2025 11:45 Відповісти
"...зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування"
показати весь коментар
28.08.2025 11:50 Відповісти
Було б чудово, але нажаль...
Шкода, що в цей час там поряд не "прогулювався" БЕК.
показати весь коментар
28.08.2025 11:56 Відповісти
В Азовском море сложно чему то прогуливаться. То что там просто летал дрон это уже просто фантастика.
показати весь коментар
28.08.2025 11:58 Відповісти
Це точно)
показати весь коментар
28.08.2025 12:01 Відповісти
Знищили і уразили то дві великі різниці!
показати весь коментар
28.08.2025 11:47 Відповісти
шо в лоб ,шо по лобі
показати весь коментар
28.08.2025 11:48 Відповісти
Там вжарили по радару, тепер це просто корито на плаву.
показати весь коментар
28.08.2025 12:15 Відповісти
Непогано! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.08.2025 11:48 Відповісти
Влучили, уразили, знищили ви там розберiться перед публiкацiею.
показати весь коментар
28.08.2025 11:51 Відповісти
щоб він пішов на дно, треба пів сотні таких бпла. Так, відправили його на ремонт.
показати весь коментар
28.08.2025 11:56 Відповісти
покинув зону чергування
показати весь коментар
28.08.2025 11:56 Відповісти
Як московіти, своїм лайном плювати стали по мережі!
Правда очі коле!?
показати весь коментар
28.08.2025 11:53 Відповісти
Від переставлення доданків сума не змінюється.
показати весь коментар
28.08.2025 12:05 Відповісти
В де той Нептун? Від нього він був би не пошкоджений, а знищенний
показати весь коментар
28.08.2025 11:59 Відповісти
збрехав піаніст , нема не Нептуна не Фламінго
показати весь коментар
28.08.2025 12:00 Відповісти
нажаль
показати весь коментар
28.08.2025 12:06 Відповісти
Нептун вміє літати тільки над морем (воно ідеально рівне). Не навчили його літати над рельєфом.
показати весь коментар
28.08.2025 12:03 Відповісти
А той кацапський корабель плавав у горах?
показати весь коментар
28.08.2025 12:07 Відповісти
Ну, щоб долетіти до азовського моря требя якось по сушу багато пролетіти.
показати весь коментар
28.08.2025 12:16 Відповісти
ШО кукурікала кацапня? Що Азовське море це тепер їхнє внутрішнє море?
Це як Київ за 3 дня.
показати весь коментар
28.08.2025 12:05 Відповісти
Кройцер "мацква" скучает по тебе, буянушко....
показати весь коментар
28.08.2025 12:12 Відповісти
Погано що не потопили. Рашисти швидко відновлюють підбиту техніку як би ми з них не сміялись
показати весь коментар
28.08.2025 12:13 Відповісти
Швидше всього тільки пошкодили антени рлс. Але і це дуже добре.
показати весь коментар
28.08.2025 12:13 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 12:14 Відповісти
 
 