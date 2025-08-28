Воины ГУР поразили ракетный корабль "Буян-М" в Азовском море. ВИДЕО

Украинские разведчики поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

"28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечается, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".

"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - добавляют в ГУР МО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО