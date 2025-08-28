РУС
Воины ГУР поразили ракетный корабль "Буян-М" в Азовском море. ВИДЕО

Украинские разведчики поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

"28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечается, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".

"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - добавляют в ГУР МО.

+13
Знищили і уразили то дві великі різниці!
28.08.2025 11:47 Ответить
+10
не буде тепер буянить
28.08.2025 11:45 Ответить
+7
збрехав піаніст , нема не Нептуна не Фламінго
28.08.2025 12:00 Ответить
не буде тепер буянить
28.08.2025 11:45 Ответить
"...зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування"
28.08.2025 11:50 Ответить
Було б чудово, але нажаль...
Шкода, що в цей час там поряд не "прогулювався" БЕК.
28.08.2025 11:56 Ответить
В Азовском море сложно чему то прогуливаться. То что там просто летал дрон это уже просто фантастика.
28.08.2025 11:58 Ответить
Це точно)
28.08.2025 12:01 Ответить
Знищили і уразили то дві великі різниці!
28.08.2025 11:47 Ответить
шо в лоб ,шо по лобі
28.08.2025 11:48 Ответить
Там вжарили по радару, тепер це просто корито на плаву.
28.08.2025 12:15 Ответить
Непогано! Слава ЗСУ!
28.08.2025 11:48 Ответить
Влучили, уразили, знищили ви там розберiться перед публiкацiею.
28.08.2025 11:51 Ответить
щоб він пішов на дно, треба пів сотні таких бпла. Так, відправили його на ремонт.
28.08.2025 11:56 Ответить
покинув зону чергування
28.08.2025 11:56 Ответить
Як московіти, своїм лайном плювати стали по мережі!
Правда очі коле!?
28.08.2025 11:53 Ответить
Від переставлення доданків сума не змінюється.
28.08.2025 12:05 Ответить
В де той Нептун? Від нього він був би не пошкоджений, а знищенний
28.08.2025 11:59 Ответить
збрехав піаніст , нема не Нептуна не Фламінго
28.08.2025 12:00 Ответить
нажаль
28.08.2025 12:06 Ответить
Нептун вміє літати тільки над морем (воно ідеально рівне). Не навчили його літати над рельєфом.
28.08.2025 12:03 Ответить
А той кацапський корабель плавав у горах?
28.08.2025 12:07 Ответить
Ну, щоб долетіти до азовського моря требя якось по сушу багато пролетіти.
28.08.2025 12:16 Ответить
ШО кукурікала кацапня? Що Азовське море це тепер їхнє внутрішнє море?
Це як Київ за 3 дня.
28.08.2025 12:05 Ответить
Кройцер "мацква" скучает по тебе, буянушко....
28.08.2025 12:12 Ответить
Погано що не потопили. Рашисти швидко відновлюють підбиту техніку як би ми з них не сміялись
28.08.2025 12:13 Ответить
Швидше всього тільки пошкодили антени рлс. Але і це дуже добре.
28.08.2025 12:13 Ответить
28.08.2025 12:14 Ответить
 
 