Воины ГУР поразили ракетный корабль "Буян-М" в Азовском море. ВИДЕО
Украинские разведчики поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.
"28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.
Отмечается, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".
"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - добавляют в ГУР МО.
Шкода, що в цей час там поряд не "прогулювався" БЕК.
Правда очі коле!?
Це як Київ за 3 дня.