Підпалювали авто ЗСУ: на Київщині затримано трьох злочинців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох мешканців Київської області, які на замовлення ФСБ підпалювали службові автомобілі Збройних сил України.

За даними слідства, фігуранти відстежували авто ЗСУ та готували відеозвіти про підпали для російських кураторів. Для злочинів використовували легкозаймисті суміші, синтезовані за інструкціями ФСБ.

У Києві затримали двох 16-річних школярів, які спалили позашляховик військовослужбовця після його повернення з передової. У Білоцерківському районі викрито 36-річного безробітного, який підпалив службовий пікап іншого захисника. Під час обшуків у всіх вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ та одяг, у якому вони виконували замовлення.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене групою осіб в особливий період). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

