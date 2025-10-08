На замовлення ФСБ РФ займалися диверсіями на Укрзалізниці: затримано трьох підлітків та громадянина Молдови. ФОТОрепортаж

У Києві та у Черкаській області затримано чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення.

Так, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці.

Як встановило розслідування, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного – виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту.

Під час розслідування було встановлено, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону.

У Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів.

У прокуратурі повідомили, що це громадянин Молдови.

Так, за завданням куратора з нікнеймом "Оператор" підозрюваний за гроші мав знищити 2-х релейні шафи вхідних світлофорів на залізничних шляхах АТ "Укрзалізниця", підпаливши їх. Гроші за виконане завдання йому обіцяли перерахувати на криптогаманець.

Також у підозрюваного під час проведення обшуку була вилучена біла речовина вагою 100 грамів, яка, за попередніми даними, є наркотичним засобом "кокаїн", вагою приблизно 100 грамів, а також шкіряні мішечки та зіп-пакети, що використовувались для фасування та приховування наркотиків. Вилучену речовину скеровано на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.

