УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підпали автомобілів військових
1 664 5

Підпалив авто офіцера Нацгвардії, Героя України, - повідомлено про підозру уродженцю Сімферополя. ФОТОрепортаж

Оголошено про підозру 33-річному уродженцю Сімферополя, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі міста Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 33-річному чоловіку повідомлено про підозру в умисному пошкодженні автомобілів, вчиненому шляхом підпалів (ч. 2 ст. 194 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцеві загрожує чотири роки ув’язнення за підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Що відомо про підпалювача

Чоловік у 2021 році з окупованого Криму переїхав на підконтрольну уряду територію України. Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу. Останнім часом підозрюваний працював кур’єром та шукав підробітки.

Тож на замовлення погодився підпалити автомобілі, які за зовнішніми ознаками могли б належати військовослужбовцям ЗСУ. Для цього підозрюваний придбав легкозаймисту речовину, облив нею машини та підпалив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпалив пікап, сприйнявши його за автівку військовослужбовця: у Києві затримали чоловіка. ФОТОрепортаж

Які пошкоджено авто

У такий спосіб він пошкодив два автомобілі камуфляжного кольору - Ford F-150 та Isuzu Trooper, завдавши їх власникам збитки на понад 850 тис. гривень. При цьому чоловіку обіцяли заплатити за знищення машин $200 та $1000, однак грошей він так і не отримав.

Зазначимо, що цей же чоловік отримав підозру за підпал автомобіля офіцера Національної гвардії України, Героя України, якому в той день виповнилось 25 років.

Уродженець Криму спалив два автомобілі у Шевченківському районі
Уродженець Криму спалив два автомобілі у Шевченківському районі
Уродженець Криму спалив два автомобілі у Шевченківському районі
Уродженець Криму спалив два автомобілі у Шевченківському районі

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

авто (6390) Київ (20225) підпал (726)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацап воно по роду гнида що не змінюється
показати весь коментар
01.10.2025 17:56 Відповісти
Ухилянт і дезертир - вороги України. Які можуть бути штрафи за цей злочин ??? Тільки - 15 років жорсткого режиму з конфіскацією майна на користь ЗСУ та з правом дострокового виходу з в"язниці післі згоди служити 3 роки у штурмовому підрозділі під контролем снайпера.
показати весь коментар
01.10.2025 17:59 Відповісти
Ну якщо Зеленьський заохочує самовольні залишення частин, толерує і ніким чином не розшукує подібних осіб, то рано, чи пізно ці люди потрапляють у поле зору фсб. Є за що вхопити.
Але суфльор головніше..
показати весь коментар
01.10.2025 18:15 Відповісти
Найбільше питання до персонально Зеленського - чому сзчшник взагалі міг працювати.
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
Не слід акцентувати увагу на "герої україни", он Бойко теж герой України а рашист ще той.
показати весь коментар
01.10.2025 18:36 Відповісти
 
 