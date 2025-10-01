Підпалив авто офіцера Нацгвардії, Героя України, - повідомлено про підозру уродженцю Сімферополя. ФОТОрепортаж

Оголошено про підозру 33-річному уродженцю Сімферополя, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі міста Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 33-річному чоловіку повідомлено про підозру в умисному пошкодженні автомобілів, вчиненому шляхом підпалів (ч. 2 ст. 194 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Що відомо про підпалювача

Чоловік у 2021 році з окупованого Криму переїхав на підконтрольну уряду територію України. Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу. Останнім часом підозрюваний працював кур’єром та шукав підробітки.

Тож на замовлення погодився підпалити автомобілі, які за зовнішніми ознаками могли б належати військовослужбовцям ЗСУ. Для цього підозрюваний придбав легкозаймисту речовину, облив нею машини та підпалив.

Які пошкоджено авто

У такий спосіб він пошкодив два автомобілі камуфляжного кольору - Ford F-150 та Isuzu Trooper, завдавши їх власникам збитки на понад 850 тис. гривень. При цьому чоловіку обіцяли заплатити за знищення машин $200 та $1000, однак грошей він так і не отримав.

Зазначимо, що цей же чоловік отримав підозру за підпал автомобіля офіцера Національної гвардії України, Героя України, якому в той день виповнилось 25 років.









