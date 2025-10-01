Поджог автомобиль офицера Нацгвардии, Героя Украины, - сообщено о подозрении уроженцу Симферополя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Объявлено о подозрении 33-летнему уроженцу Симферополя, который по заданию спецслужб РФ поджег два военных внедорожника в Шевченковском районе города Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 33-летнему мужчине сообщено о подозрении в умышленном повреждении автомобилей, совершенном путем поджогов (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Что известно о поджигателе

Мужчина в 2021 году из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную правительству территорию Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали, но впоследствии он самовольно оставил службу. В последнее время подозреваемый работал курьером и искал подработки.

Поэтому на заказ согласился поджечь автомобили, которые по внешним признакам могли бы принадлежать военнослужащим ВСУ. Для этого подозреваемый приобрел легковоспламеняющееся вещество, облил им машины и поджег.

Какие повреждены авто

Таким образом он повредил два автомобиля камуфляжного цвета - Ford F-150 и Isuzu Trooper, нанеся их владельцам ущерб на более 850 тыс. гривен. При этом мужчине обещали заплатить за уничтожение машин $200 и $1000, однако денег он так и не получил.

Отметим, что этот же человек получил подозрение за поджог автомобиля офицера Национальной гвардии Украины, Героя Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.









