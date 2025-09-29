Украинцу грозит четыре года тюрьмы за поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Украинец Даниил Бардадим подозревается в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прокуратура запросила для него четыре года заключения. Прокурор Томас Улдукис отметил, что требовал более сурового приговора, но срок сократили на треть.

Украинец обвиняется в незаконном хранении взрывчатки. На момент преступления ему было 17 лет, поэтому максимальное наказание - десять лет. После приговора обвиняемый должен отбывать срок в Литве.

Пожар произошел 8 мая 2024 года из-за самодельного взрывного устройства с таймером. Пострадавших вследствие инцидента не было.

Полиция выяснила, что к преступлению причастны двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Бардадима задержали 13 мая вблизи Паневежиса. По данным следствия, он вернулся в Литву, чтобы забрать оборудование для поджога, а затем планировал поехать в Ригу для подготовки второй атаки.

