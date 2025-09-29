Українцеві загрожує чотири роки ув’язнення за підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Українець Данило Бардадим підозрюється у підпалі магазину IKEA у Вільнюсі минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прокуратура запросила для нього чотири роки ув’язнення. Прокурор Томас Улдукіс зазначив, що вимагав суворішого вироку, але термін скоротили на третину.

Українець звинувачується у незаконному зберіганні вибухівки. На момент злочину йому було 17 років, тому максимальне покарання - десять років. Після вироку обвинувачений має відбувати термін у Литві.

Пожежа сталася 8 травня 2024 року через саморобний вибуховий пристрій із таймером. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Поліція з'ясувала, що до злочину причетні двоє громадян України віком до 20 років. Бардадима затримали 13 травня поблизу Паневежиса. За даними слідства, він повернувся до Литви, щоб забрати обладнання для підпалу, а потім планував поїхати до Риги для підготовки другої атаки.

