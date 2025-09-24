УКР
Підпалив пікап, сприйнявши його за автівку військовослужбовця: у Києві затримали чоловіка. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який за завданням спецслужб РФ підпалив пікап місцевого мешканця, сприйнявши його за військову автівку.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Днями, до поліціянтів надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі. На місце події оперативно прибули співробітники ДСНС, які локалізували пожежу, а також слідчо-оперативна група районного управління поліції для документування злочину.

Правоохоронці встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та під час розшукових заходів викрили й самого палія – 22-річного киянина, який мешкає неподалік від місця злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено чоловіка, який на замовлення РФ підпалював об’єкти інфраструктури та авто військових, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Слідчі з’ясували, що чоловік отримав від "куратора" з країни-агресора РФ повідомлення через месенджер з пропозицію за грошову винагороду підпалювати автомобілі.

Спокусившись легким заробітком, фігурант погодився на виконання злочинних замовлень й підпалив транспортний засіб, який за думкою замовника міг належати українському військовослужбовцю. Втім, обіцяні кошти у сумі 2000 доларів порушник так і не отримав.

Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

За вчинене палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві 33-річний чоловік спалив автомобіль, який помилково прийняв за машину кривдника. ФОТОрепортаж

У Києві затримали палія військових авто на замовлення РФ

