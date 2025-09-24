Підпалив пікап, сприйнявши його за автівку військовослужбовця: у Києві затримали чоловіка. ФОТОрепортаж
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який за завданням спецслужб РФ підпалив пікап місцевого мешканця, сприйнявши його за військову автівку.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Днями, до поліціянтів надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі. На місце події оперативно прибули співробітники ДСНС, які локалізували пожежу, а також слідчо-оперативна група районного управління поліції для документування злочину.
Правоохоронці встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та під час розшукових заходів викрили й самого палія – 22-річного киянина, який мешкає неподалік від місця злочину.
Слідчі з’ясували, що чоловік отримав від "куратора" з країни-агресора РФ повідомлення через месенджер з пропозицію за грошову винагороду підпалювати автомобілі.
Спокусившись легким заробітком, фігурант погодився на виконання злочинних замовлень й підпалив транспортний засіб, який за думкою замовника міг належати українському військовослужбовцю. Втім, обіцяні кошти у сумі 2000 доларів порушник так і не отримав.
Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.
За вчинене палію загрожує до десяти років позбавлення волі.
Дурень опозиційний. А міг би виїхати за кордон. Тобі ж влада такий шанс дала.
Oleksandr Valovyi
Ваші прапорці здаються в ЄС.
А от розумово ви в сесесеер.
Своєю любовью до тачок.
Є у мене транспорт.
він застрахований на 100 процентів.
Та нехай його хоч вкрадуть чи спалять,
чи блискавиця влупить і втопиться під час великої води.
Ну нехай. Я за це нікого каструвати чи вбивати не бажаю.
Страхова покриє втрату.
громов віталій
А от Віталій повністю має рацію.
Мій респект Віталію.
Просто як кацапи.
За шматок заліза і пластику просто на дибу і палю піднімуть живу людину.
Дітиськи катів нквд.
Мене дуже втішає у Республіці Франція пара речей на рахунок автівок на парковках.
1) ти знайшов парковку, та місця між авто, трішки мало.
Без проблем-трішки і лагідно бампером *********** сусідні авто.
Пі№уй на ці дрібні подряпини на фарбі бамперів. Ніякий поліцай на це не зверне уваги.
У совку за маленьку подряпинку ладні вбити.
2) Ви тут не знайдете топове авто типу ферарі чи інше на відкритій автостоянці.
Чому? Тому що тут є девіз- Воля, Рівність, Братерство.
Тут не ******* понтовщиків. Лиши своє дуже дороге авто просто на стоянці.
Хтось таки пройде ключем по фарбі. Звичайні авто ніхто не чіпає. Лише дуже дорогі..
Тому що нічого "ви№обуватись".
Жити потрібно по закону.
Навіть дикун знає- "не роби зла іншим і інші не зроблять тобі зла".
Не кажучи вже про біблійні 10 заповідей.