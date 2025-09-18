У Києві 33-річний чоловік спалив автомобіль, який помилково прийняв за машину кривдника. ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі Києва 33-річний чоловік вночі підпалив припаркований автомобіль, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що днями, вночі до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що по вулиці Празькій палає автомобіль. Слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які виїхали на місце пожежі, з’ясували, що підпал автомобіля марки Toyota було здійснено за допомогою пластикової пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб.

"Надалі, у ході розшукових заходів, оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного – ним виявився 33-річний мешканець столиці", – йдеться у повідомленні.

Зі слів правопорушника, у такий спосіб він хотів "помститися" водієві автомобіля, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.







Також дивіться: Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі. ВIДЕО