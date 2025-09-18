РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание поджигателей
1 567 8

В Киеве 33-летний мужчина сжег автомобиль, который ошибочно принял за машину обидчика. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе Киева 33-летний мужчина ночью поджег припаркованный автомобиль, потому что принял транспортное средство за то, что на днях едва не наехало на него на одной из улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что на днях, ночью в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что по улице Пражской горит автомобиль. Следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники ГСЧС, которые выехали на место пожара, выяснили, что поджог автомобиля марки Toyota был осуществлен с помощью пластиковой бутылки с легковоспламеняющимся веществом, которую подожгли и положили под транспортное средство.

"В дальнейшем, в ходе розыскных мероприятий, оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили и разыскали подозреваемого - им оказался 33-летний житель столицы", - говорится в сообщении.

По словам правонарушителя, таким образом он хотел "отомстить" водителю автомобиля, потому что принял транспортное средство за то, что на днях едва не наехало на него на одной из улиц.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

поджог
поджог
поджог

Также смотрите: Нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и скрывался от полиции в Тернополе. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26129) пожар (6037) Нацполиция (16760)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, він реально помилився тачанкою? Тоді він не просто дебіл, а дебіл в квадраті...
показать весь комментарий
18.09.2025 10:57 Ответить
та я згоден!
оті разводіли автопромівські, наляпають унітазів, не відрізниш!
ніякої індивідуальності!
а, людина, що вимагала справедливості, тепер буде відповідати, ні за шо ні про шо......
показать весь комментарий
18.09.2025 11:10 Ответить
Спалити авто за те, що чуть не наїхало?
Справді?!
Що у цього ушльопка в голові?!
Завтра почне вбивати "кривдників" за те, що на ногу наступили?
показать весь комментарий
18.09.2025 11:11 Ответить
Треба дати другий шанс - місія не виповнена-2.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:11 Ответить
І кривднику не помстився і з сусідом не добре вийшло)
показать весь комментарий
18.09.2025 11:11 Ответить
зато тепер офіційна бронь є.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:14 Ответить
"Деточкин - виноват...Но он - не виноват!"
показать весь комментарий
18.09.2025 11:34 Ответить
 
 