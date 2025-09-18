В Киеве 33-летний мужчина сжег автомобиль, который ошибочно принял за машину обидчика. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе Киева 33-летний мужчина ночью поджег припаркованный автомобиль, потому что принял транспортное средство за то, что на днях едва не наехало на него на одной из улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что на днях, ночью в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что по улице Пражской горит автомобиль. Следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники ГСЧС, которые выехали на место пожара, выяснили, что поджог автомобиля марки Toyota был осуществлен с помощью пластиковой бутылки с легковоспламеняющимся веществом, которую подожгли и положили под транспортное средство.

"В дальнейшем, в ходе розыскных мероприятий, оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили и разыскали подозреваемого - им оказался 33-летний житель столицы", - говорится в сообщении.

По словам правонарушителя, таким образом он хотел "отомстить" водителю автомобиля, потому что принял транспортное средство за то, что на днях едва не наехало на него на одной из улиц.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.







