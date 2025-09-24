РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10515 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание поджигателей
1 472 17

Подожег пикап, приняв его за автомобиль военнослужащего: в Киеве задержали молодого человека. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который по заданию спецслужб РФ поджег пикап местного жителя, приняв его за военную машину.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

На днях полицейским поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford на одной из улиц в Соломенском районе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, которые локализовали пожар, а также следственно-оперативная группа районного управления полиции для документирования преступления.

Правоохранители установили, что транспортное средство подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости, и во время розыскных мероприятий разоблачили и самого поджигателя - 22-летнего киевлянина, который живет неподалеку от места преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам приговорен мужчина, который по заказу РФ поджигал объекты инфраструктуры и автомобили военных, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали поджигателя военных авто по заказу РФ
В Киеве задержали поджигателя военных авто по заказу РФ

Следователи выяснили, что юноша получил от "куратора" из страны-агрессора РФ сообщение через мессенджер с предложение за денежное вознаграждение поджигать автомобили.

Соблазнившись легким заработком, фигурант согласился на выполнение преступных заказов и поджег транспортное средство, которое по мнению заказчика могло принадлежать украинскому военнослужащему. Но обещанных средств на сумму 2000 долларов нарушитель так и не получил.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества путем поджога.

За совершенное поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 33-летний мужчина сжег автомобиль, который ошибочно принял за машину обидчика. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали поджигателя военных авто по заказу РФ
В Киеве задержали поджигателя военных авто по заказу РФ
В Киеве задержали поджигателя военных авто по заказу РФ

Автор: 

авто (4253) Киев (26143) поджог (1122) Нацполиция (16779)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
терміново знижувати мобілізаційний вік до 18и! дивіться як у них руки чещуться!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:09 Ответить
+5
просто отдайте его хозяину машины
показать весь комментарий
24.09.2025 15:11 Ответить
+5
заброньований потенційний ізбіратель зельоних гнид
показать весь комментарий
24.09.2025 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
терміново знижувати мобілізаційний вік до 18и! дивіться як у них руки чещуться!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:09 Ответить
краще до 16!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:41 Ответить
це "какаяразніца". Такі несуть небезпеку для особового складу.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:42 Ответить
Стерилізація.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:09 Ответить
З допомогою вірьовки! Дієва і наочна!! Хіба що власники, отих спалених авто, візьмуть ці особи на поруки і виховання, у себе вдома за власний кошт!?
показать весь комментарий
24.09.2025 15:21 Ответить
просто отдайте его хозяину машины
показать весь комментарий
24.09.2025 15:11 Ответить
Дебіл дійсно сподівався на 2к зелені?
показать весь комментарий
24.09.2025 15:16 Ответить
Щось замало дають цьому злочинцю 😡
показать весь комментарий
24.09.2025 15:17 Ответить
У привладних зеленського з кривоохоронної системи, на своїх тітушок, руки не піднімуться упродовж 4 років московської війни! Ну «поодинокі бешкетники», що з них візьмеш!… Ну підпалили, покалічили чи ще УБИЛИ, когось там, з отих Українців…. Татаров це пам'ятає, з Революції Гідності!!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:25 Ответить
заброньований потенційний ізбіратель зельоних гнид
показать весь комментарий
24.09.2025 15:17 Ответить
викрили й самого палія - 22-річного киянина, який мешкає неподалік від місця злочину. Джерело: https://censor.net/ua/p3575904
Дурень опозиційний. А міг би виїхати за кордон. Тобі ж влада такий шанс дала.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:24 Ответить
Таким тільки тут місто ,перша леді чи тупа *****,постила в інеті повідомлення здавати возиціїї ЗСУ,а клоун-наркозалежний недоумок вісміював постійно Україну,а зараз вони рулюють цілою країною.Країна можливостей.Цей дебіл-палій може стати чиновником,або президентом
показать весь комментарий
24.09.2025 15:37 Ответить
На гиляку цього виродка.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:24 Ответить
Vladislav
Oleksandr Valovyi
Ваші прапорці здаються в ЄС.
А от розумово ви в сесесеер.
Своєю любовью до тачок.
Є у мене транспорт.
він застрахований на 100 процентів.
Та нехай його хоч вкрадуть чи спалять,
чи блискавиця влупить і втопиться під час великої води.
Ну нехай. Я за це нікого каструвати чи вбивати не бажаю.
Страхова покриє втрату.
громов віталій
А от Віталій повністю має рацію.
Мій респект Віталію.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:36 Ответить
Мені теж смішно читати ці "коментарі" - кожного дня злочини скоюють і більш тяжкі, а тут підпал авто (так - це злочин, ніхто не сперечається), але хочу подивитися, як будуть всі ці коментатори "страчувати злочинця". Є КПК, є УК України - усе інша нікому нафіг не потрібна демагогія
показать весь комментарий
24.09.2025 15:42 Ответить
вийде по амністії, яку оголосять по закінченню бойових дій. Такі будуть дуже помічні сьогдняшній владі на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:46 Ответить
 
 