Подожег пикап, приняв его за автомобиль военнослужащего: в Киеве задержали молодого человека. ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который по заданию спецслужб РФ поджег пикап местного жителя, приняв его за военную машину.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
На днях полицейским поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford на одной из улиц в Соломенском районе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, которые локализовали пожар, а также следственно-оперативная группа районного управления полиции для документирования преступления.
Правоохранители установили, что транспортное средство подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости, и во время розыскных мероприятий разоблачили и самого поджигателя - 22-летнего киевлянина, который живет неподалеку от места преступления.
Следователи выяснили, что юноша получил от "куратора" из страны-агрессора РФ сообщение через мессенджер с предложение за денежное вознаграждение поджигать автомобили.
Соблазнившись легким заработком, фигурант согласился на выполнение преступных заказов и поджег транспортное средство, которое по мнению заказчика могло принадлежать украинскому военнослужащему. Но обещанных средств на сумму 2000 долларов нарушитель так и не получил.
Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества путем поджога.
За совершенное поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.
Дурень опозиційний. А міг би виїхати за кордон. Тобі ж влада такий шанс дала.
Oleksandr Valovyi
Ваші прапорці здаються в ЄС.
А от розумово ви в сесесеер.
Своєю любовью до тачок.
Є у мене транспорт.
він застрахований на 100 процентів.
Та нехай його хоч вкрадуть чи спалять,
чи блискавиця влупить і втопиться під час великої води.
Ну нехай. Я за це нікого каструвати чи вбивати не бажаю.
Страхова покриє втрату.
громов віталій
А от Віталій повністю має рацію.
Мій респект Віталію.