До довічного ув’язнення засуджено агентку ФСБ, яка наводила удари РФ по житлових районах Донеччини, - СБУ

До довічного ув’язнення засуджено агентку ФСБ

Агентка ФСБ, яка коригувала комбіновані атаки рашистів по Донецькій області, отримала довічний термін позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що саме за її координатами восени 2023 року війська РФ здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна мешканка селища, ще двоє – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що наведенням російського удару займалася місцева безробітна, яку ФСБ завербувала через її сина – бойовика збройних угруповань Південного військового округу РФ. Під час листування в анонімному чаті агентка "зливала" координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.

Повідомляється, що контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив найвищу міру покарання.

Жаль, що для таких паскуд в військовий стан нема рострілу.
показати весь коментар
08.10.2025 12:31 Відповісти
Хто це придумав запроданців і зрадників романтично називати "агент"?
показати весь коментар
08.10.2025 12:32 Відповісти
нарешті нормальний вирок одному з чудовиськ, пам'ятаєте гадюку, полтавську суддю з Полтави, яка здавала х-уйловцям координати азовців, які виходили з оточення, а також передавала ФСБ особисті дані українських військових, які лікувалися після поранень у Полтаві, їй український суд дав тоді на початку вже широкасштабної агресії, тобто у 2022 р., два чи три роки в'язниці, мабуть, вже гуляє на свободі
показати весь коментар
08.10.2025 12:36 Відповісти
вирішив відсвіжити пам'ять, і щось у мене склалося враження, що хтось вилучав інформацію про неї з іне-ту, непросто одразу знайти, дещо трапилося таки, може й інші пам'ятають про неї, і знають додаткові дані про зрадницю

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/сбу-викрила-голову-полтавського-райсуду-яка-працювала-на-фсб-і-зливала-дані-про-/598041855756062
показати весь коментар
08.10.2025 13:51 Відповісти
Синок посадив маму на довічне...
Сімейка Адамсів по-кацапськи.
показати весь коментар
08.10.2025 13:54 Відповісти
 
 