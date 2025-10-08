До довічного ув’язнення засуджено агентку ФСБ, яка наводила удари РФ по житлових районах Донеччини, - СБУ

Агентка ФСБ, яка коригувала комбіновані атаки рашистів по Донецькій області, отримала довічний термін позбавлення волі з конфіскацією майна.



Встановлено, що саме за її координатами восени 2023 року війська РФ здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна мешканка селища, ще двоє – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що наведенням російського удару займалася місцева безробітна, яку ФСБ завербувала через її сина – бойовика збройних угруповань Південного військового округу РФ. Під час листування в анонімному чаті агентка "зливала" координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.



Повідомляється, що контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив найвищу міру покарання.