Готував координати для масованих ракетно-дронових ударів по авіації: затримано "крота" ФСБ у лавах Повітряних Сил ЗСУ, - СБУ

росія запустила ракети

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який шпигував у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зрадником виявився начальник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил. Його завербували через колишню дружину - ексвійськову, яка працює на російську спецслужбу в окупованому Мелітополі. Надалі він напряму передавав дані співробітнику ФСБ.

Слідство встановило, що агент готував координати для масованих ракетно-дронових ударів по авіаційній інфраструктурі, зокрема по оперативних аеродромах та базах техобслуговування бойових літаків. Під час затримання у нього вилучили смартфон із доказами злочинів та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю. У червні цього року його колишній дружині-агентці ФСБ було заочно повідомлено про підозру у держзраді.

Автор: 

СБУ (13387) ФСБ (1480) Повітряні сили (3038)
піпець.
Мелітопіль окуповано ще на весні 2022 року.
маючий очі той побачить.
24.09.2025 17:26 Відповісти
.. а літаки ..та льотний склад з Мелітополя... там зараз? Чи може Ви не знаєте... але значній більшісті вдалося вилетіти...під ракетним обстрілом. Не стали чекати травня..та шашликів... А от дружинки залишилися... Ждунчики серед військових ЗСУ теж не новина... То що..Ви..маючий очі ...побачили?
24.09.2025 18:00 Відповісти
зрадником виявився начальник квартирно-експлуатаційної
Джерело: https://censor.net/ua/n3575945
Йой та він же ж цілий льотчик. На купі матрасів і тд.
Я мав на увазі лише одне- перевіряти потрібно усіх і завжди.
А тих у кого є друзі, родина, тим більше дружина на окупованих територіях не повинні мати доступу до секретки. Від слова НІКОЛИ. І їх потрібно перевіряти кожен день. Варто просто перевести на іншу посаду. Чи звільнити. Це "хобот" особістів. А я там не працював.
Ніт я був лише пару разів на державних посадах.
Мав 18 років пішов по призиву, ну іще прийшлося в березні 2014 року самомобілізуватися.
А так ніт.
24.09.2025 18:15 Відповісти
спочатку каструвати
24.09.2025 17:28 Відповісти
 
 