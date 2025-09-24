Готував координати для масованих ракетно-дронових ударів по авіації: затримано "крота" ФСБ у лавах Повітряних Сил ЗСУ, - СБУ

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який шпигував у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зрадником виявився начальник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил. Його завербували через колишню дружину - ексвійськову, яка працює на російську спецслужбу в окупованому Мелітополі. Надалі він напряму передавав дані співробітнику ФСБ.

Слідство встановило, що агент готував координати для масованих ракетно-дронових ударів по авіаційній інфраструктурі, зокрема по оперативних аеродромах та базах техобслуговування бойових літаків. Під час затримання у нього вилучили смартфон із доказами злочинів та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю. У червні цього року його колишній дружині-агентці ФСБ було заочно повідомлено про підозру у держзраді.

