УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10761 відвідувач онлайн
Новини Фото Державна зрада
656 7

СБУ та Нацполіція викрили ще 2 колаборантів, які допомагали росіянам під час окупації Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з РФ у період тимчасової окупації Херсонщини.

Серед фігурантів – 40-річний колаборант, який після захоплення громади добровільно вступив до лав російської катівні, яку ворог розгорнув на базі захопленої на той час місцевої виправної колонії, інформує Цензор.НЕТ.

Там його призначили "молодшим інспектором управління виконання покарань по Херсонській області РФ" і він охороняв камери, до яких загарбники ув’язнювали учасників руху опору.

Ще одна затримана – власниця магазину з Бериславського району, яка розселяла окупантів по домівках односельчан, що виїхали на підконтрольну Україні територію. Крім цього, вона забезпечувала рашистів продуктами харчування та "здавала" громадян, які чинили спротив Кремлівському режиму на території громади.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку в орендованій квартирі на Дніпропетровщині, куди вона втекла, щоб "залягти на дно" після звільнення Херсона.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру, затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської та Вінницької обласних прокуратур.

колаборанти
колаборанти

Дивіться: Коригував удари по Херсону: затримано медбрата, який працював агентом ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

затримання (4380) Нацполіція (15507) СБУ (13387) Херсон (3628) Херсонська область (6237) Херсонський район (609)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а коли вже спіймають цього колаборанта..розумію..дуже важко знайти 4кратного ухилянта



https://www.tiktok.com/@sluefootjoe/video/7461530950963432710
показати весь коментар
24.09.2025 14:36 Відповісти
А чого ж ви Вітюка не виявили, пильні ви наші?
показати весь коментар
24.09.2025 14:41 Відповісти
І ще питання - а де перебували місцеві співробітники служби безпеки та національної поліції у період тимчасової окупації Херсонщини? Може, ці героїчні люди записалися до тер. оборони та зустріли ворога зі зброєю в руках?
показати весь коментар
24.09.2025 14:47 Відповісти
Вопрос риторический, или вы, правда, ждете списки співробітників служби безпеки та національної поліції у період тимчасової окупації Херсонщини
показати весь коментар
24.09.2025 15:01 Відповісти
Це просто констатація жалюгідної втечі співробітників цих служб у 22-му.
Були, звісно, одиничні виключення.
Власне, як і в Криму, де не всі менти та військові залишилися прислуговувати кацапам.
показати весь коментар
24.09.2025 15:04 Відповісти
Колоборантка так шифрувалася, що при затримані носила бєлсик (білий, синій, красний) на лівій цицькі. )))
показати весь коментар
24.09.2025 14:54 Відповісти
 
 