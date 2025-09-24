СБУ та Нацполіція викрили ще 2 колаборантів, які допомагали росіянам під час окупації Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з РФ у період тимчасової окупації Херсонщини.

Серед фігурантів – 40-річний колаборант, який після захоплення громади добровільно вступив до лав російської катівні, яку ворог розгорнув на базі захопленої на той час місцевої виправної колонії, інформує Цензор.НЕТ.

Там його призначили "молодшим інспектором управління виконання покарань по Херсонській області РФ" і він охороняв камери, до яких загарбники ув’язнювали учасників руху опору.

Ще одна затримана – власниця магазину з Бериславського району, яка розселяла окупантів по домівках односельчан, що виїхали на підконтрольну Україні територію. Крім цього, вона забезпечувала рашистів продуктами харчування та "здавала" громадян, які чинили спротив Кремлівському режиму на території громади.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку в орендованій квартирі на Дніпропетровщині, куди вона втекла, щоб "залягти на дно" після звільнення Херсона.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру, затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської та Вінницької обласних прокуратур.





