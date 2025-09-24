УКР
Коригував удари по Херсону: затримано медбрата, який працював агентом ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала у Херсоні 26-річного медбрата міської лікарні, який співпрацював із ФСБ та передавав ворогу координати українських позицій.

У Херсоні затримали агента ФСБ

За даними слідства, він збирав розвіддані під час поїздок на роботу, знімаючи на телефон локації українських військових. У лікарні він позначав координати на Google-картах і надсилав їх через месенджер куратору з Росії.

Основними цілями окупантів були командні пункти, склади, позиції ППО та блокпости, а також оборонні лінії на підступах до Херсона, по яких планували завдавати комбінованих ударів дронами та авіабомбами.

Під час обшуку в агента вилучили смартфон із доказами його діяльності. СБУ встановила, що він був завербований через колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років за ґратами проведе агент РФ, який пішов у СЗЧ та коригував ракетні удари по Вінниці й Сумах, - СБУ

СБУ (13384) Херсон (3628) коригування (123) Херсонська область (6237) Херсонський район (609)
Чому він не на милицях?
24.09.2025 10:32 Відповісти
після фотосесії буде
24.09.2025 10:37 Відповісти
звикайте.
Україна це Європа.
Куріть, вивчайте закони ЄС.
Не бажаєш. Ок
Нах на кацапівщину.
Саме там людоїдам місце.
(так розумію, сам після 30 місяців на невійнонькі)
24.09.2025 11:09 Відповісти
А навіщо блюрять свинячі рила цих покидьків?
24.09.2025 10:38 Відповісти
 
 