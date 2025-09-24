Коригував удари по Херсону: затримано медбрата, який працював агентом ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала у Херсоні 26-річного медбрата міської лікарні, який співпрацював із ФСБ та передавав ворогу координати українських позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, він збирав розвіддані під час поїздок на роботу, знімаючи на телефон локації українських військових. У лікарні він позначав координати на Google-картах і надсилав їх через месенджер куратору з Росії.

Основними цілями окупантів були командні пункти, склади, позиції ППО та блокпости, а також оборонні лінії на підступах до Херсона, по яких планували завдавати комбінованих ударів дронами та авіабомбами.

Під час обшуку в агента вилучили смартфон із доказами його діяльності. СБУ встановила, що він був завербований через колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

