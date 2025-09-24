Корректировал удары по Херсону: задержан медбрат, работавший агентом ФСБ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала в Херсоне 26-летнего медбрата городской больницы, который сотрудничал с ФСБ и передавал врагу координаты украинских позиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, он собирал разведданные во время поездок на работу, снимая на телефон локации украинских военных. В больнице он обозначал координаты на Google-картах и отправлял их через мессенджер куратору из России.
Основными целями оккупантов были командные пункты, склады, позиции ПВО и блокпосты, а также оборонительные линии на подступах к Херсону, по которым планировали наносить комбинированные удары дронами и авиабомбами.
Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами его деятельности. СБУ установила, что он был завербован через бывшего соседа, который после освобождения Херсона выехал в Россию.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Україна це Європа.
Куріть, вивчайте закони ЄС.
Не бажаєш. Ок
Нах на кацапівщину.
Саме там людоїдам місце.
(так розумію, сам після 30 місяців на невійнонькі)