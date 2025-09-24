Корректировал удары по Херсону: задержан медбрат, работавший агентом ФСБ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне 26-летнего медбрата городской больницы, который сотрудничал с ФСБ и передавал врагу координаты украинских позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, он собирал разведданные во время поездок на работу, снимая на телефон локации украинских военных. В больнице он обозначал координаты на Google-картах и отправлял их через мессенджер куратору из России.

Основными целями оккупантов были командные пункты, склады, позиции ПВО и блокпосты, а также оборонительные линии на подступах к Херсону, по которым планировали наносить комбинированные удары дронами и авиабомбами.

Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами его деятельности. СБУ установила, что он был завербован через бывшего соседа, который после освобождения Херсона выехал в Россию.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

