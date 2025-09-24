РУС
СБУ и Нацполиция разоблачили еще двух коллаборационистов, которые помогали россиянам во время оккупации Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух вражеских пособников, которые сотрудничали с РФ в период временной оккупации Херсонщины.

Среди фигурантов - 40-летний коллаборационист, который после захвата громады добровольно вступил в ряды российской пыточной, которую враг развернул на базе захваченной в то время местной исправительной колонии, информирует Цензор.НЕТ.

Там его назначили "младшим инспектором управления исполнения наказаний по Херсонской области РФ" и он охранял камеры, в которые захватчики заключали участников движения сопротивления.

Еще одна задержанная - владелица магазина из Бериславского района, которая расселяла оккупантов по домам односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию. Кроме этого, она обеспечивала рашистов продуктами питания и "сдавала" граждан, которые оказывали сопротивление кремлевскому режиму на территории громады.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку в арендованной квартире на Днепропетровщине, куда она сбежала, чтобы "залечь на дно" после освобождения Херсона.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении, задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской, Херсонской и Винницкой областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Николаевской и Винницкой областных прокуратур.

Автор: 

а коли вже спіймають цього колаборанта..розумію..дуже важко знайти 4кратного ухилянта



https://www.tiktok.com/@sluefootjoe/video/7461530950963432710
24.09.2025 14:36 Ответить
А чого ж ви Вітюка не виявили, пильні ви наші?
24.09.2025 14:41 Ответить
І ще питання - а де перебували місцеві співробітники служби безпеки та національної поліції у період тимчасової окупації Херсонщини? Може, ці героїчні люди записалися до тер. оборони та зустріли ворога зі зброєю в руках?
24.09.2025 14:47 Ответить
Вопрос риторический, или вы, правда, ждете списки співробітників служби безпеки та національної поліції у період тимчасової окупації Херсонщини
24.09.2025 15:01 Ответить
Це просто констатація жалюгідної втечі співробітників цих служб у 22-му.
Були, звісно, одиничні виключення.
Власне, як і в Криму, де не всі менти та військові залишилися прислуговувати кацапам.
24.09.2025 15:04 Ответить
Колоборантка так шифрувалася, що при затримані носила бєлсик (білий, синій, красний) на лівій цицькі. )))
