СБУ и Нацполиция разоблачили еще двух коллаборационистов, которые помогали россиянам во время оккупации Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух вражеских пособников, которые сотрудничали с РФ в период временной оккупации Херсонщины.

Среди фигурантов - 40-летний коллаборационист, который после захвата громады добровольно вступил в ряды российской пыточной, которую враг развернул на базе захваченной в то время местной исправительной колонии, информирует Цензор.НЕТ.

Там его назначили "младшим инспектором управления исполнения наказаний по Херсонской области РФ" и он охранял камеры, в которые захватчики заключали участников движения сопротивления.

Еще одна задержанная - владелица магазина из Бериславского района, которая расселяла оккупантов по домам односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию. Кроме этого, она обеспечивала рашистов продуктами питания и "сдавала" граждан, которые оказывали сопротивление кремлевскому режиму на территории громады.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку в арендованной квартире на Днепропетровщине, куда она сбежала, чтобы "залечь на дно" после освобождения Херсона.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении, задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской, Херсонской и Винницкой областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Николаевской и Винницкой областных прокуратур.





