Готовил координаты для массированных ракетно-дроновых ударов по авиации: задержан "крот" ФСБ в рядах Воздушных Сил ВСУ, - СБУ
По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, предателем оказался начальник квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил. Его завербовали через бывшую жену - экс-военную, работающую на российскую спецслужбу в оккупированном Мелитополе. В дальнейшем он напрямую передавал данные сотруднику ФСБ.
Следствие установило, что агент готовил координаты для массированных ракетно-дроновых ударов по авиационной инфраструктуре, в частности по оперативным аэродромам и базам техобслуживания боевых самолетов. Во время задержания у него изъяли смартфон с доказательствами преступлений и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.
Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. В июне этого года его бывшей жене-агенту ФСБ было заочно сообщено о подозрении в госизмене.
Мелітопіль окуповано ще на весні 2022 року.
маючий очі той побачить.
служби Джерело: https://censor.net/ua/n3575945
Йой та він же ж цілий льотчик. На купі матрасів і тд.
Я мав на увазі лише одне- перевіряти потрібно усіх і завжди.
А тих у кого є друзі, родина, тим більше дружина на окупованих територіях не повинні мати доступу до секретки. Від слова НІКОЛИ. І їх потрібно перевіряти кожен день. Варто просто перевести на іншу посаду. Чи звільнити. Це "хобот" особістів. А я там не працював.
Ніт я був лише пару разів на державних посадах.
Мав 18 років пішов по призиву, ну іще прийшлося в березні 2014 року самомобілізуватися.
А так ніт.