Готовил координаты для массированных ракетно-дроновых ударов по авиации: задержан "крот" ФСБ в рядах Воздушных Сил ВСУ, - СБУ

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, предателем оказался начальник квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил. Его завербовали через бывшую жену - экс-военную, работающую на российскую спецслужбу в оккупированном Мелитополе. В дальнейшем он напрямую передавал данные сотруднику ФСБ.

Следствие установило, что агент готовил координаты для массированных ракетно-дроновых ударов по авиационной инфраструктуре, в частности по оперативным аэродромам и базам техобслуживания боевых самолетов. Во время задержания у него изъяли смартфон с доказательствами преступлений и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. В июне этого года его бывшей жене-агенту ФСБ было заочно сообщено о подозрении в госизмене.

