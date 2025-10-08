РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену Завербованные агенты ФСБ
558 3

К пожизненному заключению приговорена агентка ФСБ, которая наводила удары РФ по жилым районам Донецкой области, - СБУ

К пожизненному заключению приговорена агентка ФСБ

Агент ФСБ, которая корректировала комбинированные атаки рашистов по Донецкой области, получила пожизненный срок лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что именно по ее координатам осенью 2023 года войска РФ осуществили артиллерийский удар по жилому сектору пока оккупированной Кураховки на Покровском направлении. Тогда в результате вражеского обстрела погибла гражданская жительница поселка, еще двое - получили ранения различной степени тяжести.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что наведением российского удара занималась местная безработная, которую ФСБ завербовала из-за ее сына - боевика вооруженных группировок Южного военного округа РФ. Во время переписки в анонимном чате агент "сливала" координаты украинских объектов своему сыну, а дальше он передавал их куратору.

Сообщается, что контрразведка СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2023 года. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Также читайте: Готовил координаты для массированных ракетно-дроновых ударов по авиации: задержан "крот" ФСБ в рядах Воздушных Сил ВСУ, - СБУ

Суд признал агента виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил высшую меру наказания.

Автор: 

СБУ (20493) Донецкая область (10936) государственная измена (1634)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль, що для таких паскуд в військовий стан нема рострілу.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:31 Ответить
Хто це придумав запроданців і зрадників романтично називати "агент"?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:32 Ответить
нарешті нормальний вирок одному з чудовиськ, пам'ятаєте гадюку, полтавську суддю з Полтави, яка здавала х-уйловцям координати азовців, які виходили з оточення, а також передавала ФСБ особисті дані українських військових, які лікувалися після поранень у Полтаві, їй український суд дав тоді на початку вже широкасштабної агресії, тобто у 2022 р., два чи три роки в'язниці, мабуть, вже гуляє на свободі
показать весь комментарий
08.10.2025 12:36 Ответить
 
 