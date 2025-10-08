К пожизненному заключению приговорена агентка ФСБ, которая наводила удары РФ по жилым районам Донецкой области, - СБУ

Агент ФСБ, которая корректировала комбинированные атаки рашистов по Донецкой области, получила пожизненный срок лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что именно по ее координатам осенью 2023 года войска РФ осуществили артиллерийский удар по жилому сектору пока оккупированной Кураховки на Покровском направлении. Тогда в результате вражеского обстрела погибла гражданская жительница поселка, еще двое - получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что наведением российского удара занималась местная безработная, которую ФСБ завербовала из-за ее сына - боевика вооруженных группировок Южного военного округа РФ. Во время переписки в анонимном чате агент "сливала" координаты украинских объектов своему сыну, а дальше он передавал их куратору.



Сообщается, что контрразведка СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2023 года. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Суд признал агента виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил высшую меру наказания.