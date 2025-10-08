По заказу ФСБ РФ занимались диверсиями на "Укрзалізниці": задержаны трое подростков и гражданин Молдовы. ФОТОрепортаж
В Киеве и Черкасской области задержаны четыре российских агента, которые по заказу врага занимались поджогами объектов железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ и прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, фигуранты попали в поле зрения ФСБ РФ, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Но, вместо денег от страны-агрессора, каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения.
Так, в Черкасской области "по горячим следам" разоблачили трех подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смила, которые по инструкции ФСБ вместе жгли релейные шкафы на местных путях "Укрзалізниці".
Как установило расследование, для фигурантов это были "контрольные" задания перед выполнением следующего - изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта.
В ходе расследования было установлено, что враг также "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.
В Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, выполнявший заказ российских спецслужбистов.
В прокуратуре сообщили, что это - гражданин Молдовы.
Так, по заданию куратора с никнеймом "Оператор" подозреваемый за деньги должен был уничтожить 2 релейные шкафа входных светофоров на железнодорожных путях АО "Укрзалізниця", поджегши их. Деньги за выполненное задание ему обещали перечислить на криптокошелек.
Также у подозреваемого во время проведения обыска было изъято белое вещество весом 100 граммов, которое, по предварительным данным, является наркотическим средством "кокаин", весом примерно 100 граммов, а также кожаные мешочки и зип-пакеты, использовавшиеся для фасовки и сокрытия наркотиков. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
питання до судей---(