Совершали диверсии и поджоги в Одессе и Львове: СБУ и Нацпол задержали 8 российских пособников

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще восьмерых российских агентов, которые совершали диверсии на юге, и двух человек, которых враг использовал "втемную" для поджогов на западе Украины.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Ими оказались дистанционно завербованные врагом мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которым предлагали "легкие заработки". Еще двух оккупанты завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Так, в Одессе "на горячем" задержан местный безработный, который по заказу врага готовился взорвать железнодорожную линию во время движения поезда.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его, когда он пытался заложить самодельное взрывное устройство под рельсы.

Установлено, что взрывчатку фигурант забрал из тайника, заранее подготовленного рашистами на территории областного центра.

Также в Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на местной железной дороге, чтобы усложнить транспортную логистику ВСУ.

Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировали возгорание на камеру для "отчета" кураторам из РФ.

Во Львове разоблачили двух 19-летних местных жителей, которые по указанию врага подожгли местное отделение почты и входные двери в дома львовян.

Как установили контрразведчики, российские спецслужбисты вербовали юношей, выдавая себя за сотрудников СБУ. А порученные задачи подавали как "участие в спецоперации".

По "легенде", которую враг предоставил фигурантам, на этих объектах скрывались "злоумышленники", действующие против Украины.

Таким образом оккупанты хотели воспользоваться патриотизмом и доверием украинцев к силовикам, чтобы использовать их для совершения диверсий.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

