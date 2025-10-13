Совершали диверсии и поджоги в Одессе и Львове: СБУ и Нацпол задержали 8 российских пособников
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще восьмерых российских агентов, которые совершали диверсии на юге, и двух человек, которых враг использовал "втемную" для поджогов на западе Украины.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Ими оказались дистанционно завербованные врагом мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которым предлагали "легкие заработки". Еще двух оккупанты завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.
Так, в Одессе "на горячем" задержан местный безработный, который по заказу врага готовился взорвать железнодорожную линию во время движения поезда.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его, когда он пытался заложить самодельное взрывное устройство под рельсы.
Установлено, что взрывчатку фигурант забрал из тайника, заранее подготовленного рашистами на территории областного центра.
Также в Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на местной железной дороге, чтобы усложнить транспортную логистику ВСУ.
Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировали возгорание на камеру для "отчета" кураторам из РФ.
Во Львове разоблачили двух 19-летних местных жителей, которые по указанию врага подожгли местное отделение почты и входные двери в дома львовян.
Как установили контрразведчики, российские спецслужбисты вербовали юношей, выдавая себя за сотрудников СБУ. А порученные задачи подавали как "участие в спецоперации".
По "легенде", которую враг предоставил фигурантам, на этих объектах скрывались "злоумышленники", действующие против Украины.
Таким образом оккупанты хотели воспользоваться патриотизмом и доверием украинцев к силовикам, чтобы использовать их для совершения диверсий.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
