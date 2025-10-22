Совершал диверсии на "Укрзалізниці" и готовил терракт в ТЦК: к 15 годам осужден агент ССО РФ, - СБУ

Еще один российский агент, который действовал на Киевщине, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу сил специальных операций РФ злоумышленник совершал диверсии на "Укрзалізниці" и готовил теракты на объектах Сил обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, вражеского приспешника задержали в мае этого года, когда он готовил самодельное взрывное устройство для подрыва местного ТЦК.

Какие "задачи" выполнял?

Установлено, что задание врага выполнял завербованный оккупантами 25-летний безработный из Бучанского района.

Сначала фигурант выполнял "тестовые" задания куратора, среди которых - поджог релейного шкафа на линии железнодорожного сообщения столичного региона. После поджога агент получил от куратора инструкцию для самостоятельного изготовления взрывчатки, которую должен был заложить возле здания военкомата для дистанционного подрыва.

Задержание агента РФ

Во время задержания у вражеского приспешника изъяты составляющие для самодельной бомбы и смартфон с доказательствами его контактов с оккупантами.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения

