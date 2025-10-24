Рашисти вдарили по залізниці на Кіровоградщині та Харківщині: рух потягів змінено
Наразі через російські обстріли ускладнено рух одразу у кількох регіонах. Вночі ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
"Задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", - зазначили у компанії.
Кіровоградщина
Внаслідок атаки виникли пожежі, які оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях.
Через знеструмлення наразі затримуються чотири потяги:
- 51/52 Одеса - Запоріжжя;
- 127/128 Львів - Запоріжжя;
- 7/8 Харків - Одеса;
- 53/54 Дніпро - Одеса.
"Середній час затримки - понад 2 години",- наголосили в "Укрзалізниці".
Харківщина
Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
"Вночі автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ-Одеса-Краматорськ.
Змінив маршрут руху потяг №103/104 Краматорськ-Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика. Залізниця везе всіх", - наголосили у компані
Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
- №102 Херсон-Краматорськ;
- №104 Львів-Краматорськ;
- №712 Київ-Краматорськ.
Сумщина
Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.
Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська-Київ доправляємо автобусами від ст. Кролевець до Конотопа. По ст. Конотоп буде організована посадка у №779 Суми-Київ.
"Просимо запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", - наголосили у компанії.
