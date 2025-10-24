Рашисти вдарили по залізниці на Кіровоградщині та Харківщині: рух потягів змінено

Наразі через російські обстріли ускладнено рух одразу у кількох регіонах. Вночі ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області.

"Задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", - зазначили у компанії.

Кіровоградщина

Внаслідок атаки виникли пожежі, які оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях.

Через знеструмлення наразі затримуються чотири потяги:

51/52 Одеса - Запоріжжя;

127/128 Львів - Запоріжжя;

7/8 Харків - Одеса;

53/54 Дніпро - Одеса.

"Середній час затримки - понад 2 години",- наголосили в "Укрзалізниці".

Харківщина

Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

"Вночі автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ-Одеса-Краматорськ.

Змінив маршрут руху потяг №103/104 Краматорськ-Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика. Залізниця везе всіх", - наголосили у компані

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон-Краматорськ;

№104 Львів-Краматорськ;

№712 Київ-Краматорськ.

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.

Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська-Київ доправляємо автобусами від ст. Кролевець до Конотопа. По ст. Конотоп буде організована посадка у №779 Суми-Київ.

"Просимо запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", - наголосили у компанії.

