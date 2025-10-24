Ворог масовано атакував Кіровоградщину: пошкоджено інфраструктуру, десятки населених пунктів без світла

Вночі 24 жовтня російські загарбники масовано атакували Кіровоградську область безпілотниками. Пролунало щонайменше 20 вибухів.

про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру області. Цього разу на території Новоукраїнського району.

"Попередньо - без жертв", зазначив Райкович.

Внаслідок атаки без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

Обстріли енергетики України у жовтні

Жовтень ознаменувався інтенсивнішою серією атак на енергетичну систему: критичні об’єкти генерації та розподілу, газодобувна інфраструктура, лінії електропередач.

6 жовтня ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Харкківщини. Частково було знеструмлено район обласного центру. Також внаслідок російських обстрілів без світла лишились абоненти Сумщини та Чернігівщини.

Тільки за добу вівторка, 7 жовтня, російські загарбники атакували енергетичні об'єкти України понад 26 раз. Під ударом ворога перебували Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Полтавська області.

Вкотре Україна опинилася під масованим обстрілом з боку Росії у ніч проти 10 жовтня 2025 року. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети для ураження об'єктів енергетики. Удари були зафіксовані у понад 10 регіонах та місті Києві. Серед найбільш постраждалих міст були Київ, Дніпро, Харків, Львів, Запоріжжя, Житомир, Тернопіль, Хмельницький та інші. Було пошкоджено значну кількість об'єктів енергетичної інфраструктури (ТЕЦ, підстанції), що призвело до масштабних перебоїв з електро- та водопостачанням у багатьох регіонах країни. В Україні почали застосовувати графіки аварійних та планових відключень світла.

16 жовтня російські загарбники завдали удару по газовій та енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки частково зупинено видобуток газу; об’єкти групи "Нафтогаз" пошкоджені.

Масований обстріл у ніч та вранці 22 жовтня 2025 року був черговою комбінованою повітряною атакою, яку здійснила Росія, спрямованою як на енергетичну інфраструктуру, так і на житлові райони. Ворог застосував ударні БПЛА типу "Шахед", а також балістичні та крилаті ракети ("Кинджал", "Іскандер-К", Х-59/69). Найбільшого удару зазнали Київ та область. Також зафіксовані удари по об'єктах у низці регіонів (Одеська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Запорізька та інші), це призвело до екстрених відключень світла в більшості областей.

