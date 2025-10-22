УКР
Новини
Рашисти атакували критичну інфраструктуру на Черкащині та Кіровоградщині

Обстріл Черкащини та Кіровоградщини. Що відомо про наслідки?

Російські війська атакували критичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти у Кіровоградській та Черкаській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, голова Кіровоградської ОВА Райкович повідомив, що область було атаковано ракетами і дронами.

"Агресор продовжує нищити критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Від електропостачання відключено 27 населених пунктів", - зазначив він.

Очільник Черкащини Табурець зазначив, що в області є наслідки для критичної інфраструктури.

"Обстеження триває. Усі необхідні служби працюють", - додав глава ОВА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

