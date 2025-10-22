Рашисти атакували критичну інфраструктуру на Черкащині та Кіровоградщині
Російські війська атакували критичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти у Кіровоградській та Черкаській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Так, голова Кіровоградської ОВА Райкович повідомив, що область було атаковано ракетами і дронами.
"Агресор продовжує нищити критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Від електропостачання відключено 27 населених пунктів", - зазначив він.
Очільник Черкащини Табурець зазначив, що в області є наслідки для критичної інфраструктури.
"Обстеження триває. Усі необхідні служби працюють", - додав глава ОВА.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.
У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.
Щоб нарешті світ зрозумів,що має справу із здичавілою ордою,а не селив перед ними червону доріжку?
Вони ж полетять, авжеж? Не могла ж найвеличнівша істота Всесвіту нам вкотре збрехати?