атака на Черкащину Обстрелы Кировоградщины
Рашисты атаковали критическую инфраструктуру в Черкасской и Кировоградской областях

Обстрел Черкасской и Кировоградской областей. Что известно о последствиях?

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру и энергетические объекты в Кировоградской и Черкасской областях.

Так, председатель Кировоградской ОГА Райкович сообщил, что область была атакована ракетами и дронами.

"Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты. От электроснабжения отключены 27 населенных пунктов", - отметил он.

Глава Черкасской области Табурец отметил, что в области есть последствия для критической инфраструктуры.

"Обследование продолжается. Все необходимые службы работают", - добавил глава ОГА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

обстрел (30124) Кировоградская область (687) Черкасская область (144)
Я надіюсь,радбез оону вже скликаний?Щоб заткеути погані роти отим лавровим-небензям?
Щоб нарешті світ зрозумів,що має справу із здичавілою ордою,а не селив перед ними червону доріжку?
22.10.2025 09:29 Ответить
Зараз у відповідь полетять тисячі ракет, як і обіцяв голобородько.
Вони ж полетять, авжеж? Не могла ж найвеличнівша істота Всесвіту нам вкотре збрехати?
22.10.2025 09:32 Ответить
 
 