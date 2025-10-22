Рашисты атаковали критическую инфраструктуру в Черкасской и Кировоградской областях
Российские войска атаковали критическую инфраструктуру и энергетические объекты в Кировоградской и Черкасской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Так, председатель Кировоградской ОГА Райкович сообщил, что область была атакована ракетами и дронами.
"Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты. От электроснабжения отключены 27 населенных пунктов", - отметил он.
Глава Черкасской области Табурец отметил, что в области есть последствия для критической инфраструктуры.
"Обследование продолжается. Все необходимые службы работают", - добавил глава ОГА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.
В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.
В большинстве областей введены аварийные отключения света.
Щоб нарешті світ зрозумів,що має справу із здичавілою ордою,а не селив перед ними червону доріжку?
Вони ж полетять, авжеж? Не могла ж найвеличнівша істота Всесвіту нам вкотре збрехати?