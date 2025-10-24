1 667 2
Враг массированно атаковал Кировоградщину: повреждена инфраструктура, десятки населенных пунктов остались без света
Ночью 24 октября российские захватчики массированно атаковали Кировоградскую область беспилотниками. Прозвучало не менее 20 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
Враг в очередной раз атаковал критическую инфраструктуру области. На этот раз - на территории Новоукраинского района.
"Предварительно - без жертв", отметил Райкович.
В результате атаки без света 19 населенных пунктов. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
