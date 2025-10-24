РУС
Новости Обстрелы Кировоградщины
1 667 2

Враг массированно атаковал Кировоградщину: повреждена инфраструктура, десятки населенных пунктов остались без света

Удар по Кировоградской области

Ночью 24 октября российские захватчики массированно атаковали Кировоградскую область беспилотниками. Прозвучало не менее 20 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

Враг в очередной раз атаковал критическую инфраструктуру области. На этот раз - на территории Новоукраинского района.

"Предварительно - без жертв", отметил Райкович.

В результате атаки без света 19 населенных пунктов. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Автор: 

обстрел (30194) Кировоградская область (690) Новоукраинский район (5)
Розкажіть це Трампу,покажіть відео.Ze лайно де ФЛАМІНГО і де відповіді? Другий термін сидиш байки розповідаєш.Доля каддафі тебе чекає.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:56 Ответить
 
 