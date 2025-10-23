УКР
Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів у четвер ухвалив рішення про надання 8 млрд грн АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для підтримки стабільної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі.

"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп.

У серпні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2025, зокрема спрямувала 8 млрд грн податку на прибуток банків, які раніше мали надходити до бюджету Києва. Тоді голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснювала, що ці кошти можуть бути використані для підтримки "Укрзалізниці".

"Закон стосується переважно невійськових видатків... З них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці"", - зазначала Підласа.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава нагадав під час конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу", що раніше цього року залізниця вже отримала 4 млрд грн підтримки з бюджету. За його словами, уряд планує у 2026 році створити стабільний механізм фінансування галузі.

Лєщу на нові брукі...
23.10.2025 17:07 Відповісти
Точно.
23.10.2025 18:02 Відповісти
При "баригах" Укрзалізниця щорічно давала більше 12 мільярдів долярів прибутку. Поверніть "бариг" назад.
23.10.2025 17:18 Відповісти
На зарплати чиновникам залізниці невистачає?
23.10.2025 17:23 Відповісти
Отже наступного року зелені будуть красти на залізниці.
23.10.2025 17:32 Відповісти
Чому тільки у Києва відібрали? Бо Кличко не в зеленій команді?))
23.10.2025 17:34 Відповісти
З резервного фонду грошей Українців!! Це не Кабміну гроші, а Українців!!
23.10.2025 17:42 Відповісти
Интересное совпадение. У Киева 8 лярдов забрали, УЗ дали те же 8 лярдов 🤔
23.10.2025 18:19 Відповісти
Давайте більше! Сірожа з гоп-компанію швиденько їх освоять.
23.10.2025 18:23 Відповісти
Достали вже з тією залізницею
23.10.2025 18:50 Відповісти
 
 