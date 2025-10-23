Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів у четвер ухвалив рішення про надання 8 млрд грн АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для підтримки стабільної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп.

У серпні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2025, зокрема спрямувала 8 млрд грн податку на прибуток банків, які раніше мали надходити до бюджету Києва. Тоді голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснювала, що ці кошти можуть бути використані для підтримки "Укрзалізниці".

"Закон стосується переважно невійськових видатків... З них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці"", - зазначала Підласа.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава нагадав під час конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу", що раніше цього року залізниця вже отримала 4 млрд грн підтримки з бюджету. За його словами, уряд планує у 2026 році створити стабільний механізм фінансування галузі.

