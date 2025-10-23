РУС
Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныци" из резервного фонда госбюджета

укрзализныця

Кабинет министров в четверг принял решение о предоставлении 8 млрд грн АО "Укрзализныци" из резервного фонда государственного бюджета для поддержания стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныце" из резервного фонда бюджета", - написал нардеп.

В августе Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2025, в частности направила 8 млрд грн налога на прибыль банков, которые ранее должны были поступать в бюджет Киева. Тогда глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа объясняла, что эти средства могут быть использованы для поддержки "Укрзализныци".

"Закон касается преимущественно невоенных расходов... Из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки "Укрзалізниці"", - отмечала Пидласа.

Заместитель министра финансов Александр Кава напомнил во время конференции "Производство, эксплуатация и ремонт подвижного состава", что ранее в этом году железная дорога уже получила 4 млрд грн поддержки из бюджета. По его словам, правительство планирует в 2026 году создать стабильный механизм финансирования отрасли.

Лєщу на нові брукі...
23.10.2025 17:07 Ответить
Точно.
23.10.2025 18:02 Ответить
При "баригах" Укрзалізниця щорічно давала більше 12 мільярдів долярів прибутку. Поверніть "бариг" назад.
23.10.2025 17:18 Ответить
На зарплати чиновникам залізниці невистачає?
23.10.2025 17:23 Ответить
Отже наступного року зелені будуть красти на залізниці.
23.10.2025 17:32 Ответить
Чому тільки у Києва відібрали? Бо Кличко не в зеленій команді?))
23.10.2025 17:34 Ответить
З резервного фонду грошей Українців!! Це не Кабміну гроші, а Українців!!
23.10.2025 17:42 Ответить
Интересное совпадение. У Киева 8 лярдов забрали, УЗ дали те же 8 лярдов 🤔
23.10.2025 18:19 Ответить
Давайте більше! Сірожа з гоп-компанію швиденько їх освоять.
23.10.2025 18:23 Ответить
 
 