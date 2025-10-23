Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныци" из резервного фонда госбюджета

Кабинет министров в четверг принял решение о предоставлении 8 млрд грн АО "Укрзализныци" из резервного фонда государственного бюджета для поддержания стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныце" из резервного фонда бюджета", - написал нардеп.

В августе Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2025, в частности направила 8 млрд грн налога на прибыль банков, которые ранее должны были поступать в бюджет Киева. Тогда глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа объясняла, что эти средства могут быть использованы для поддержки "Укрзализныци".

"Закон касается преимущественно невоенных расходов... Из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки "Укрзалізниці"", - отмечала Пидласа.

Заместитель министра финансов Александр Кава напомнил во время конференции "Производство, эксплуатация и ремонт подвижного состава", что ранее в этом году железная дорога уже получила 4 млрд грн поддержки из бюджета. По его словам, правительство планирует в 2026 году создать стабильный механизм финансирования отрасли.

