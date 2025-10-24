Окупанти намагалися атакувати БпЛА потяг Львів – Краматорськ: пошкоджені вагони, без постраждалих
Російські війська спробували атакувати безпілотником поїзд №104/103 Львів – Краматорськ на під'їзді до станції Краматорськ.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Пошкоджені вагони потяга
Зазначається, що окупантам не вдалося поцілити по потягу. Проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Минулося без постраждалих.
Рух продовжується
"Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська", - зазначили в компанії.
В УЗ додали, що пошкоджені вагони будуть замінені, і рух продовжується в штатному режимі.
Раніше в компанії повідомили, що у трьох областях України через наслідки масованих російських обстрілів ускладнено рух поїздів.
Вночі війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській, Харківській та Сумській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи - це генетичні садисти.
залізниця: ростов - мелітополь - симферополь, спокіно працює!
і ніхто їх не чіпає!
малюк конструює морські дрони.
буданов перераховує своїх співробітниць.
"...намагалися атакувати БпЛА потяг Львів - Краматорськ..."А коли можна буде прочитати: ... намагалися атакувати БпЛА потяг с.пєпєрбург - мацква?