Окупанти намагалися атакувати БпЛА потяг Львів – Краматорськ: пошкоджені вагони, без постраждалих

Російські війська спробували атакувати безпілотником поїзд №104/103 Львів – Краматорськ на під'їзді до станції Краматорськ.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Пошкоджені вагони потяга

Зазначається, що окупантам не вдалося поцілити по потягу. Проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Минулося без постраждалих.

Рух продовжується

"Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська", - зазначили в компанії.

В УЗ додали, що пошкоджені вагони будуть замінені, і рух продовжується в штатному режимі.

Раніше в компанії повідомили, що у трьох областях України через наслідки масованих російських обстрілів ускладнено рух поїздів.

Вночі війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській, Харківській та Сумській області.