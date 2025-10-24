УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8986 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
950 5

Окупанти намагалися атакувати БпЛА потяг Львів – Краматорськ: пошкоджені вагони, без постраждалих

Атака РФ на потяг у Краматорську 24 жовтня

Російські війська спробували атакувати безпілотником поїзд №104/103 Львів – Краматорськ на під'їзді до станції Краматорськ.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Пошкоджені вагони потяга

Зазначається, що окупантам не вдалося поцілити по потягу. Проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Минулося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" попередила про затримки та зміни маршрути поїздів через обстріли

Рух продовжується

"Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська", - зазначили в компанії.

В УЗ додали, що пошкоджені вагони будуть замінені, і рух продовжується в штатному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по залізниці на Кіровоградщині та Харківщині: рух потягів змінено

Раніше в компанії повідомили, що у трьох областях України через наслідки масованих російських обстрілів ускладнено рух поїздів.

Вночі війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській, Харківській та Сумській області.

Автор: 

залізниця (1629) Краматорськ (793) обстріл (31513) потяг (2043) Укрзалізниця (7113) Донецька область (9899) Краматорський район (796)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аксіома:
Кацапи - це генетичні садисти.
показати весь коментар
24.10.2025 17:32 Відповісти
тюююю.....
залізниця: ростов - мелітополь - симферополь, спокіно працює!
і ніхто їх не чіпає!
малюк конструює морські дрони.
буданов перераховує своїх співробітниць.
показати весь коментар
24.10.2025 17:34 Відповісти
Потомушто там мірниє люді! І оні нєпрічьом!
показати весь коментар
24.10.2025 18:39 Відповісти
"...намагалися атакувати БпЛА потяг Львів - Краматорськ..."
А коли можна буде прочитати: ... намагалися атакувати БпЛА потяг с.пєпєрбург - мацква?
показати весь коментар
24.10.2025 17:37 Відповісти
Лєщенко,уа
показати весь коментар
24.10.2025 17:50 Відповісти
 
 