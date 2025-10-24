"Укрзалізниця" попередила про затримки та зміни маршрути поїздів через обстріли
Через масовані російські обстріли 24 жовтня "Укрзалізниця" зміннгл маршрути низки поїздів.
Зокрема, для доставки пасажирів компанія задіює комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні шляхи, повідомляє пресслужба компанії.
Так, у Кіровоградській області внаслідок нічного удару пошкоджено залізничну інфраструктуру. Затримуються більш ніж на дві години поїзди №51/52 Одеса - Запоріжжя, №127/128 Львів - Запоріжжя, №7/8 Харків - Одеса та №53/54 Дніпро - Одеса.
У Харківській області через обмеження руху до Лозової поїзди прямують зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика. Вночі пасажирів рейсу №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ доправили цією ділянкою автобусами.
Поїзд №103/104 Краматорськ - Львів змінив маршрут. Попри затримку та об’їзд, з Лозової евакуйовано 19 маломобільних пасажирів, а також перевезено свійських тварин.
Надалі 24 жовтня об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько двох годин курсуватимуть поїзди №102 Херсон - Краматорськ, №104 Львів - Краматорськ і №712 Київ - Краматорськ. У Сумській області діє комбінована логістика: пасажирів №787 Терещенська - Київ доставляють автобусами до Конотопа для посадки на №779 Суми - Київ.
Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив "Укрзалізниці" 8 мільярдів із резервного фонду бюджету.
Таким чином, уряд ухвалив рішення про надання фінансової допомоги "Укрзалізниці" для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану.
