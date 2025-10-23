Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін виділив "Укрзалізниці" 8 мільярдів із резервного фонду бюджету

Кабінет Міністрів України виділив "Укрзалізниці" 8 млрд грн із резервного фонду бюджету.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Так, уряд ухвалив рішення про надання фінансової допомоги "Укрзалізниці" для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 6 млрд грн із резервного фонду на захист енергетики.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" посіла перше місце в рейтингу найбільших логістичних та перевізницьких компаній України. Занальний дохід "Укрзалізниці" за минуий рік склав 108,1 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж у 2021 році – 89,7 млрд грн.

залізниця (903) допомога (1669) Укрзалізниця (4948) фінансування (2158)
