Кабмін виділив "Укрзалізниці" 8 мільярдів із резервного фонду бюджету
Кабінет Міністрів України виділив "Укрзалізниці" 8 млрд грн із резервного фонду бюджету.
Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
Так, уряд ухвалив рішення про надання фінансової допомоги "Укрзалізниці" для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану.
Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 6 млрд грн із резервного фонду на захист енергетики.
Також стало відомо, що "Укрзалізниця" посіла перше місце в рейтингу найбільших логістичних та перевізницьких компаній України. Занальний дохід "Укрзалізниці" за минуий рік склав 108,1 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж у 2021 році – 89,7 млрд грн.
