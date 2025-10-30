373 0
Один человек погиб: полиция Сумщины фиксирует последствия обстрелов оккупантов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки войска РФ осуществили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта.
В результате российских обстрелов территории области есть жертвы среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Жертвы среди гражданских
В Юнаковской громаде в результате вражеского обстрела погиб местный житель.
Обстрелы и разрушения
Враг атаковал громады различными видами вооружения — авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами.
- В Сумах повреждены 7 домов для отдыха.
- В Краснопольской громаде повреждено здание лицея.
- В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом.
Полицейские продолжают документировать последствия обстрелов и собирать доказательства преступлений российских войск. По всем фактам начаты уголовные производства.
