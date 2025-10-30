РУС
Обстрелы Сумщины
373 0

Один человек погиб: полиция Сумщины фиксирует последствия обстрелов оккупантов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ осуществили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта.

В результате российских обстрелов территории области есть жертвы среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Жертвы среди гражданских

В Юнаковской громаде в результате вражеского обстрела погиб местный житель.

Обстрелы и разрушения


Враг атаковал громады различными видами вооружения — авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами.

  • В Сумах повреждены 7 домов для отдыха.
  • В Краснопольской громаде повреждено здание лицея.
  • В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом.


Полицейские продолжают документировать последствия обстрелов и собирать доказательства преступлений российских войск. По всем фактам начаты уголовные производства.

последствия обстрелов
последствия обстрелов
последствия обстрелов

армия РФ (21099) обстрел (30244) Нацполиция (16895) Сумская область (3807) Сумы (1282) Сумский район (446)
