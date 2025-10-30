Один человек погиб: полиция Сумщины фиксирует последствия обстрелов оккупантов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ осуществили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта.

В результате российских обстрелов территории области есть жертвы среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Жертвы среди гражданских

В Юнаковской громаде в результате вражеского обстрела погиб местный житель.

Обстрелы и разрушения



Враг атаковал громады различными видами вооружения — авиабомбами, дронами, артиллерией, минометами и гранатометами.

В Сумах повреждены 7 домов для отдыха.

В Краснопольской громаде повреждено здание лицея.

В Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом.



Полицейские продолжают документировать последствия обстрелов и собирать доказательства преступлений российских войск. По всем фактам начаты уголовные производства.

