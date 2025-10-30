Россияне обстреляли 44 населенных пункта Херсонской области: 12 человек ранены, из них - 2 детей

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые, под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Надиевка, Томина Балка, Розлив, Станислав, Александровка, Софиевка, Ивановка, Новотягинка, Берислав, Урожайное, Садок, Новая Кубань, Безводное, Белоусово, Новоалександровка, Золотая Балка, Новорайск, Червоный Маяк, Голубое, Нововоронцовка, Осокоровка, Первомайское, Новая Шестерня, Бургунка, Ольговка, Веровка, Одрадокаменка, Дудчаны, Никольское, Саблуковка, Новокаиры, Веселое и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области.

Читайте: Один человек погиб: полиция Сумщины фиксирует последствия обстрелов оккупантов. ФОТОрепортаж

Оккупанты повредили:

4 многоэтажки;

9 частных домов;

административное здание, церковь;

сотовую вышку и частные автомобили.

Раненые среди гражданских

Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения, из них - 2 ребенка. Также стало известно, что вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 7 человек.

Читайте также: Зеленский об ударе РФ по больнице в Херсоне: "Это сознательный российский удар именно по детям"