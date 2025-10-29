Зеленский об ударе РФ по больнице в Херсоне: "Это сознательный российский удар именно по детям"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия намеренно нанесла удар по детской больнице в Херсоне.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в общине", - отметил Зеленский.
Медицинское учреждение понесло значительные повреждения, есть пострадавшие среди персонала и детей. Самый младший раненый - 8 лет, пострадали также его мать и брат. В момент удара в больнице находилось около 100 человек.
Президент назвал Россию "крупнейшей террористической организацией в мире", которая сознательно подрывает дипломатические усилия и создает новые источники дестабилизации в Европе, затрудняя помощь Украине.
"Россию не убеждает ничего, кроме давления и силы", - подчеркнул Зеленский, упомянув недавние американские санкции против российских нефтяных компаний и призвал партнеров продолжать подобные шаги.
Что предшествовало?
Сегодня, 29 октября, российские войска атаковали детскую больницу в Херсоне из артиллерии, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе дети.
