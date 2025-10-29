Рашисты из артиллерии нанесли удар по детской больнице в Херсоне: пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка. ФОТО

Российские войска атаковали детскую больницу в Херсоне из артиллерии, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе дети.

Подробности

Около 9:20 войска оккупантов из артиллерии атаковали больницу, где на тот момент находились дети, их родители и медицинский персонал.

Последствия

Предварительно, известно о 9 пострадавших, в том числе четырех детей и трех медработников.

"Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения", - отметили в прокуратуре.

