664 2
Рашисты из артиллерии нанесли удар по детской больнице в Херсоне: пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка. ФОТО
Российские войска атаковали детскую больницу в Херсоне из артиллерии, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе дети.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 9:20 войска оккупантов из артиллерии атаковали больницу, где на тот момент находились дети, их родители и медицинский персонал.
Последствия
Предварительно, известно о 9 пострадавших, в том числе четырех детей и трех медработников.
"Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения", - отметили в прокуратуре.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніхто уже і не говорить про викридення і масові вбивбства дітей. Ми ввійли в еру людожерів
Усілякі хумуси, хезболи волають щосекунди про "геноцид" ганчіркоголових у Газі - їм співчувають, а наші мін@тчиці з МЗС хоч мову країни вивчили?(