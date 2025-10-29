РУС
Новости Обстрелы Херсона
Рашисты из артиллерии нанесли удар по детской больнице в Херсоне: пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка. ФОТО

Российские войска атаковали детскую больницу в Херсоне из артиллерии, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе дети.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 9:20 войска оккупантов из артиллерии атаковали больницу, где на тот момент находились дети, их родители и медицинский персонал.

Читайте: Цахкна об авиаударе РФ по больнице в Харькове: "Россия опускается до нового уровня варварства"

Последствия

Предварительно, известно о 9 пострадавших, в том числе четырех детей и трех медработников.

"Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения", - отметили в прокуратуре.

Читайте: Войска РФ ударили по энергообъектам в трех областях. Действуют графики отключений, - Минэнерго

больница (1456) дети (6780) обстрел (30233) Херсон (3134) Херсонская область (5337) Херсонский район (657)
Сортировать:
РФ добилась свого - вона змінила правила гри. Тепер геноцид сприймається як норма в Европі. Чхати всі хотіли що в центрі Европи мінуснулось 17 млн в країні за 3 роки.

Ніхто уже і не говорить про викридення і масові вбивбства дітей. Ми ввійли в еру людожерів
показать весь комментарий
29.10.2025 11:10 Ответить
Провал zeленої дипломатії.
Усілякі хумуси, хезболи волають щосекунди про "геноцид" ганчіркоголових у Газі - їм співчувають, а наші мін@тчиці з МЗС хоч мову країни вивчили?(
показать весь комментарий
29.10.2025 12:07 Ответить
 
 