Рашисти з артилерії вдарили по дитячій лікарні в Херсоні: постраждали 9 осіб, зокрема 4 дітей. ФОТО

Російські війська атакували дитячу лікарню в Херсоні з артилерії, внаслідок чого постраждали 9 осіб, зокрема діти.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Близько 9:20 війська окупантів з артилерії атакували лікарню, де на той момент перебували діти, їхні батьки та медичний персонал.

Попередньо, відомо про 9 постраждалих, зокрема чотирьох дітей та трьох медпрацівників.

"Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди", - зазначили у прокуратурі.

РФ вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Постраждали 9 осіб
РФ вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Постраждали 9 осіб

лікарня (1383) діти (5370) обстріл (31579) Херсон (3682) Херсонська область (6335) Херсонський район (668)
РФ добилась свого - вона змінила правила гри. Тепер геноцид сприймається як норма в Европі. Чхати всі хотіли що в центрі Европи мінуснулось 17 млн в країні за 3 роки.

Ніхто уже і не говорить про викридення і масові вбивбства дітей. Ми ввійли в еру людожерів
29.10.2025 11:10 Відповісти
Провал zeленої дипломатії.
Усілякі хумуси, хезболи волають щосекунди про "геноцид" ганчіркоголових у Газі - їм співчувають, а наші мін@тчиці з МЗС хоч мову країни вивчили?(
29.10.2025 12:07 Відповісти
 
 