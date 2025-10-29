Рашисти з артилерії вдарили по дитячій лікарні в Херсоні: постраждали 9 осіб, зокрема 4 дітей. ФОТО

Російські війська атакували дитячу лікарню в Херсоні з артилерії, внаслідок чого постраждали 9 осіб, зокрема діти.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Близько 9:20 війська окупантів з артилерії атакували лікарню, де на той момент перебували діти, їхні батьки та медичний персонал.

Наслідки

Попередньо, відомо про 9 постраждалих, зокрема чотирьох дітей та трьох медпрацівників.

"Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди", - зазначили у прокуратурі.

