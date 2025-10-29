758 2
Рашисти з артилерії вдарили по дитячій лікарні в Херсоні: постраждали 9 осіб, зокрема 4 дітей. ФОТО
Російські війська атакували дитячу лікарню в Херсоні з артилерії, внаслідок чого постраждали 9 осіб, зокрема діти.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 9:20 війська окупантів з артилерії атакували лікарню, де на той момент перебували діти, їхні батьки та медичний персонал.
Наслідки
Попередньо, відомо про 9 постраждалих, зокрема чотирьох дітей та трьох медпрацівників.
"Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди", - зазначили у прокуратурі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніхто уже і не говорить про викридення і масові вбивбства дітей. Ми ввійли в еру людожерів
Усілякі хумуси, хезболи волають щосекунди про "геноцид" ганчіркоголових у Газі - їм співчувають, а наші мін@тчиці з МЗС хоч мову країни вивчили?(