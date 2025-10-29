РУС
Вэнс заявил, что после спора с Зеленским отношения между США и Украиной стали более продуктивными, - NYP

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной стали значительно более продуктивными после его спора с президентом Владимиром Зеленским в феврале этого года.

Об этом сообщает New York Post, передает Цензор.НЕТ.

"Это было шесть (восемь, - ред.) месяцев назад. Мы начали с чистого листа", - сказал Вэнс в интервью Pod Force One.

По его словам, сейчас Вашингтон стремится "иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами", поскольку главной целью является завершение войны. "Я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я тоже - со всеми вовлеченными сторонами", - добавил он.

Встреча Вэнса и Зеленского 28 февраля

Вэнс признал, что конфронтация с Зеленским 28 февраля стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал". В то же время он подчеркнул, что был "разочарован определенной грубостью", и напомнил о важности уважения к "правилам дома", когда речь идет о дипломатических встречах.

"Если вы планируете не соглашаться... вы можете сделать это определенным продуктивным способом, или вы можете сделать это непродуктивным способом", - отметил он.

По словам вице-президента, откровенное обсуждение разногласий и общих интересов оказалось "достаточно продуктивным".

Относительно перспектив войны России против Украины Вэнс воздержался от прогнозов: "Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: они никогда не прекратят воевать, это будет как Вьетнам для России. 15 лет спустя они все еще будут воевать. Если бы вы спросили меня об этом месяц назад, я бы уже ответил, что мы достигаем невероятного прогресса. Трудно делать прогнозы, но я действительно считаю, что мы достигли точки уменьшения выгод для обеих сторон".

+1
ага..фінансова допомога впала ..військова також ))

вона продуктивніша - так .. для паРаші
29.10.2025 14:13 Ответить
+1
Венс - це Трамп в квадраті - молодий дурний і буде лізти в президенти
29.10.2025 14:19 Ответить
+1
Добрячого ляпаса дав рудому - допомогло ! .......
29.10.2025 14:19 Ответить
ага..фінансова допомога впала ..військова також ))

вона продуктивніша - так .. для паРаші
29.10.2025 14:13
Інформуйте щотижня .
29.10.2025 14:14
Ніхто не помітив, що після таких двох суперечок - в лютому і жовтні - Зе одразу їздив до Чарльза в Англію і після того американці пом'якшували своє ставлення до нього і України? Добре, що англійська корона на нашому боці.
29.10.2025 15:02
Нігуя собі - Зеля збодрив?
29.10.2025 14:15
Добрячого ляпаса дав рудому - допомогло ! .......
29.10.2025 14:19
Добре дав, але надра України , а потім місяць вибачався і перестав бикувати у своєму светрі. Ото дав, так дав
29.10.2025 14:31
Нічого собі, фан зеленого наркомана, я думав таких не існує тут в коментах.
29.10.2025 14:39
Венс здається ще більше чудовисько, ніж Трамп. Як важко мати справи з пихатими невігласами.
29.10.2025 14:16
Ахахаха, ахахахахаха, ахахахахахахахааа!!!!!🤣🤣🤣
29.10.2025 14:40
Венс - це Трамп в квадраті - молодий дурний і буде лізти в президенти
29.10.2025 14:19
Списуйте вже цього недолугого зе, воно навіть по нормальному не може домовитися
29.10.2025 14:21
29.10.2025 14:26
Йди трахни диван, потороч.

бажаю, щоб на його дружину напав якийсь росіян, і щоб венс кричав "у тебе немає карт"/"я рівновіддалений від обох сторін"/"це просто має скінчитись якнайшвидше"/"жінко, прояви повагу і подякуй"
29.10.2025 14:27
 
 