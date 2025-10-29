Вэнс заявил, что после спора с Зеленским отношения между США и Украиной стали более продуктивными, - NYP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной стали значительно более продуктивными после его спора с президентом Владимиром Зеленским в феврале этого года.

Об этом сообщает New York Post, передает Цензор.НЕТ.

"Это было шесть (восемь, - ред.) месяцев назад. Мы начали с чистого листа", - сказал Вэнс в интервью Pod Force One.

По его словам, сейчас Вашингтон стремится "иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами", поскольку главной целью является завершение войны. "Я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я тоже - со всеми вовлеченными сторонами", - добавил он.

Встреча Вэнса и Зеленского 28 февраля

Вэнс признал, что конфронтация с Зеленским 28 февраля стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал". В то же время он подчеркнул, что был "разочарован определенной грубостью", и напомнил о важности уважения к "правилам дома", когда речь идет о дипломатических встречах.

"Если вы планируете не соглашаться... вы можете сделать это определенным продуктивным способом, или вы можете сделать это непродуктивным способом", - отметил он.

По словам вице-президента, откровенное обсуждение разногласий и общих интересов оказалось "достаточно продуктивным".

Относительно перспектив войны России против Украины Вэнс воздержался от прогнозов: "Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: они никогда не прекратят воевать, это будет как Вьетнам для России. 15 лет спустя они все еще будут воевать. Если бы вы спросили меня об этом месяц назад, я бы уже ответил, что мы достигаем невероятного прогресса. Трудно делать прогнозы, но я действительно считаю, что мы достигли точки уменьшения выгод для обеих сторон".

